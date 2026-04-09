Gobierno excusa en un “ataque cibernético” el caos de los pasaportes ocurrido justo cuando se aplica el nuevo modelo

No se puede cuantificar aún la cifra de cuántos colombianos se han quedado sin expedir o renovar su pasaporte tras la puesta en marcha del nuevo esquema para la producción de esos documentos creado por el Gobierno de Gustavo Petro.

El modelo comenzó a operar el miércoles primero de abril y desde entonces se han reportado fallas en los sistemas que han impedido a los colombianos acceder a ese documento, que es fundamental para los viajes internacionales.

El trámite para la entrega de ese documento está a cargo de la Cancillería, pero la producción quedó bajo responsabilidad de la Imprenta Nacional a través de un convenio interadministrativo con la Casa de la Moneda de Portugal.

Reunión clave para evaluar nuevo esquema de pasaportes está a punto de ser postergada

Durante días se han registrado filas a las afueras de las oficinas de expedición de ese documento y los colombianos se han ido de las sedes de la Cancillería sin conseguir adelantar el trámite, mientras tienen viajes internacionales agendados para los próximos días.

La Cancillería aseguró que, junto al Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia Col-CERT, realizó un análisis a las intermitencias en sus servicios de información, estudio que arrojó como resultado la identificación de “un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica”.

Cancillería informa que fue blanco de una amenaza cibernética

El suceso fue reportado como un “incidente de seguridad digital” sin hacer mención alguna a los problemas que están viviendo los ciudadanos para renovar o expedir ese documento. En esa misiva la Cancillería y el Col-CERT informaron sobre la conformación de una mesa de trabajo conjunta que tiene como objetivo garantizar la continuidad de los servicios.

La Imprenta Nacional aseguró que la suspensión temporal en la atención para gestionar los pasaportes no tendría nada que ver con los procesos de producción de esa entidad, sino que respondería a una amenaza cibernética.

“La medida obedeció a una situación asociada a la infraestructura tecnológica que soporta el servicio, presuntamente a un ataque cibernético. En consecuencia, se trata de un evento ajeno a la capacidad operativa y productiva de la Imprenta Nacional de Colombia", escribió la entidad en un comunicado.

Nuevo modelo de pasaportes: ciudadanos madrugaron a hacer fila para expedir su documento ante fallas en el sistema

Asimismo, esa dependencia del Gobierno nacional sostuvo que el proceso de transición al nuevo modelo de producción de pasaportes sí se estaría dando según lo planeado. “Mientras se agota el inventario existente, el esquema actual continúa operando bajo responsabilidad del operador de la UT, simultáneamente con la INC, sin que se presenten afectaciones atribuibles al nuevo modelo o a la producción adelantada por INC”, se lee en el documento.

No está claro cuánto tiempo se necesitará para restablecer los sistemas que permiten la renovación y expedición de pasaportes. Lo cierto es que mientras eso ocurre los colombianos no podrán realizar el trámite que es fundamental para realizar viajes internacionales.