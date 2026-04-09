Han pasado nueve días desde que comenzó a implementarse el nuevo modelo en la producción de pasaportes en el país y los colombianos siguen sin poder acceder a ese documento o renovar el que ya tenían para emprender sus viajes internacionales a tiempo.

Cancillería informa que fue blanco de una amenaza cibernética

La Cancillería y la Imprenta Nacional aseguraron haber sido blanco de un riesgo cibernético que generó esta afectación. No obstante, las explicaciones que dan las autoridades no les quitan a los ciudadanos la necesidad de expedir con urgencia ese documento.

Por eso, decenas de personas madrugaron a hacer fila en la sede de la Cancillería ubicada en el norte de Bogotá para intentar conseguir un puesto que les permita tener ese documento a tiempo, una vez se resuelvan las fallas en el sistema.

Uno de los afectados fue, incluso, el ciclista Egan Bernal, quien el miércoles 8 de abril, llegó en su bicicleta a intentar expedir su nuevo pasaporte y al arribar a la Cancillería se encontró con extensas filas y con la noticia de que el sistema estaba caído.

Entre quienes madrugaron a hacer fila en la sede norte de ese ministerio hubo quienes le relataron a Blu Radio que llegaron al lugar desde las 2 de la mañana de este jueves, 9 de abril, y hasta llevaron sillas para sentarse mientras pasa el tiempo y esperan que les den una respuesta.

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La Cancillería publicó un comunicado en el que aseguró que fue blanco de una amenaza cibernética, sin atribuir los problemas en la expedición de pasaportes a ese ataque del que habría sido víctima el Ministerio de Relaciones Exteriores.

No obstante, la Imprenta Nacional emitió una misiva en la que sí relacionó la suspensión temporal de ese servicio a “una situación asociada a la infraestructura tecnológica que soporta el servicio, presuntamente a un ataque cibernético”.