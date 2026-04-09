El Ministerio de Hacienda no le ha dado respuestas a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) sobre las operaciones de deuda externa del Estado colombiano desde septiembre de 2025, lo que significa que el país lleva siete meses sin conocer en qué van los procesos mediante los que el Gobierno de Gustavo Petro ha suscrito deudas internacionales.

Esa instancia del Congreso está integrada por senadores y representantes a la Cámara de las comisiones económicas, quienes deben reunirse periódicamente con la cartera de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila, para conocer cómo se están gestionando las finanzas del Estado. Esa es, tal vez, una de las instancias clave para aprobar o disentir sobre el manejo de la política económica del país.

La Comisión le pidió al Gobierno que le fuera enviada la relación de las operaciones de deuda externa sobre las que los congresistas habían dado un concepto favorable semanas atrás, pero la cartera de Hacienda no ha escuchado la solicitud de los legisladores.

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El Gobierno tuvo el visto bueno de los congresistas, pero ellos están pidiendo conocer cuál es la discriminación de las operaciones de deuda externa que ha hecho el país y tener conocimiento de si estas son por emisión de bonos, solicitud de crédito multilateral o de banca comercial, porque cada una de esas metodologías tiene una negociación diferente. En otras palabras: quiere conocer si lo que ellos aprobaron sí fue ejecutado al pie de la letra.

Es más, fuentes de la CICP relatan que es necesario saber si el Gobierno culminó esos procesos y conocer la fecha en la que esos dineros serían desembolsados al Estado. Han pasado cuatro meses, desde diciembre de 2025, cuando se le pidió al Ministerio de Hacienda el detalle de esa información, pero desde entonces no les han reportado avances del proceso.

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La crisis entre la CICP estalló con la renuncia de una de sus integrantes, la representante Saray Robayo, y son más los legisladores que están pensando en retirarse ante la falta de respuestas del Ministerio de Hacienda porque los congresistas no quieren ser cómplices del silencio en las finanzas internacionales del Gobierno.

Los senadores y representantes reclaman conocer la formalización de las solicitudes de crédito para tener trazabilidad de los movimientos financieros que ha hecho el Estado colombiano en el ámbito internacional. Si bien ya esa comisión aprobó los movimientos desde el año anterior, en esa instancia reclaman que les informen el avance del proceso.

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El ministro es objeto de críticas desde esa comisión en un contexto en el que su cartera rompió relaciones con el Banco de la República. El mismo Ávila le dijo a los representantes de la Comisión Cuarta de la Cámara que él está en desacuerdo con que siete integrantes de la Junta Directiva de esa institución sean los encargados de impartir las tasas de interés del país.

Uno de los integrantes de la CICP le dijo a SEMANA que les preocupa el mensaje que el Gobierno le está enviando a los mercados internacionales al protagonizar una disputa frontal con el emisor. Es más, justo en el marco de esa confrontación Standard & Poor’s recortó la calificación soberana de Colombia en moneda extranjera, pasándola de ‘BB’ a ‘BB-’, y en moneda local de ‘BB+’ a ‘BB’, una muestra de que los mercados internacionales siguen sin confianza en la situación económica de Colombia.