Proyecto impulsado por el congresista Julián López se convierte en ley y aumenta penas hasta 50 años por reclutamiento infantil

El Congreso de la República aprobó una nueva ley que aumenta de manera significativa las penas para quienes recluten o utilicen menores de edad en actividades criminales y grupos armados ilegales.

La iniciativa, denominada “Por la Niñez y Adolescencia Libre”, fue impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, y recibió el respaldo de 122 congresistas.

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Con la entrada en vigor de la norma, el delito de reclutamiento ilícito de menores pasará de castigos que actualmente oscilan entre los 13 y 23 años de prisión a condenas que podrán alcanzar entre 40 y 50 años, la pena máxima contemplada por el sistema penal colombiano.

La aprobación se produce en medio de la persistencia de este fenómeno en distintas regiones del país. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.

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Julián López, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Suministrada API

El informe señala que el 62 por ciento de las víctimas fueron niños, mientras que el 38 por ciento correspondió a niñas. Además, casi la mitad de los casos involucró a menores pertenecientes a comunidades indígenas.

Los departamentos más afectados fueron Cauca, con 93 casos reportados; Antioquia, con 23; Chocó, con 22; y Valle del Cauca, con 10.

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Según la Defensoría, el Estado Mayor Central concentra el mayor porcentaje de reclutamientos, seguido por otras estructuras armadas ilegales que operan en distintas zonas del territorio nacional.

Más allá del endurecimiento de las penas, la ley contempla la creación de herramientas institucionales para enfrentar el problema desde la prevención.

Presidente de la Cámara de Representantes Julián López Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Entre las medidas incluidas se encuentran la puesta en marcha de una política pública de protección para la niñez y la adolescencia, la creación de un Observatorio sobre reclutamiento de menores y un Sistema Nacional de Estadísticas que permita monitorear y analizar la evolución de este delito.

La norma también incorpora acciones dirigidas a fortalecer los controles sobre plataformas digitales y entornos virtuales que, según las autoridades, han sido utilizados por organizaciones criminales para acercarse y captar menores de edad.

Entre enero y octubre de 2025 se han registrado 162 casos de reclutamiento. Durante este periodo, el 45% corresponde a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas. Foto: AFP / El País. Foto: Foto: AFP / El País.

Las cifras históricas reflejan la dimensión del fenómeno. La Fiscalía General de la Nación ha reportado que cerca de 3.000 menores fueron reclutados entre 2010 y 2025, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado aproximadamente 20.000 casos de reclutamiento forzado entre 1996 y 2025.

Naciones Unidas, por su parte, mantiene a Colombia en la lista de países donde persiste esta práctica vinculada al conflicto armado, siendo el único caso registrado actualmente en el continente americano.