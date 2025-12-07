El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se quedó sin aval del Partido de la U para participar en las elecciones legislativas de 2026, lo que le impide regresar al Congreso de la República, al menos, por el siguiente cuatrienio.

López sumó varias semanas de disputas con las directivas de la colectividad por su decisión de lanzar el movimiento ‘Nueva U’ durante un evento que desarrolló en el Valle del Cauca, su departamento y la casa política de la actual gobernadora y líder natural de ese bloque político, Dilian Francisca Toro.

Desde entonces, el representante fue sancionado por el partido, que le retiró el derecho a participar y votar en los debates legislativos y estuvo apartado de sus funciones como presidente de la Cámara durante algunas sesiones.

La disputa se agudizó a tal punto que ahora no podrá representar al partido en las elecciones legislativas, pero el congresista ya confirmó cuál será su siguiente paso en política: buscar un nuevo cargo público en las elecciones regionales.

“El aval no nos lo dieron. Ahora vamos a ir, entonces, por esa maravillosa Gobernación. Lo que viene es lo mejor: a mí, Dilian me ha negado el aval del Partido de la U y lo mejor es que eso, en vez de entristecerme, me alegra porque me quita un peso de encima”, confirmó López.

El presidente de la Cámara, Julián López, fue sancionado por el Partido de la U. | Foto: Cortesía prensa Cámara de Representantes / API

El Partido de la U es una de las fuerzas políticas más votadas en Cali y el Valle del Cauca, donde Dilian Francisca Toro ha ocupado la Gobernación en dos ocasiones y sus ahijados políticos se han mantenido en los más importantes cargos de poder de la región. Ahora, López quiere cambiar esa historia.

“Queremos ir a octubre de 2027, que son las elecciones regionales, y sacar al Movimiento Nueva Generación, a Dilian Francisca Toro, de la Gobernación democráticamente, y abrazar nosotros, como generación, un proyecto político que nos devuelva la esperanza”, comentó el presidente de la Cámara.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del representante y señaló a la U de “discriminarlo” por sus posturas políticas.

“No es intervención en política, es solo que frente a los ojos de toda Colombia, un partido que yo ayudé a fundar se vuelve anacrónico y retaliativo, y viola todos los derechos políticos de un ciudadano”, reclamó Benedetti.

Julián López ha sido uno de los congresistas cercanos al Gobierno de Gustavo Petro. Incluso el candidato a la Cámara Daniel Briceño denunció que el Gobierno “le regaló una notaría en Cali” a su papá.