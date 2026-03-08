La votación que sacó Javier Fernández Franco, ‘El Cantante del Gol’, que no le alcanzó para el Senado de la República

Javier Fernández Franco es un personaje bien conocido en el mundo deportivo de Colombia. En el territorio nacional su voz se hizo conocida a tal punto de ganar el sobrenombre de ‘El Cantante del Gol’ y la amistad con algunos futbolistas. Su tono de voz fue el aval para acompañar en varios momentos importantes del deporte colombiano.

Más exactamente, ‘El Cantante del Gol’ se ganó los corazones de todo un país por llevar las emociones de la Selección Colombia en uno de los mejores momentos en la historia del equipo. Durante las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014 y esta mencionada Copa del Mundo, Javier Fernández Franco fue conocido como la voz autorizada del equipo de José Néstor Pékerman.

Los importantes resultados de esa época le llevaron a zonas élite entre el país. Entró a los hogares colombianos y ya era conocido por transmitir las emociones de cada una de las jugadas de la Selección Colombia. Este rótulo le ha funcionado para ser considerado uno de los mejores narradores deportivos de la historia del deporte colombiano.

Javier Fernández, conocido como el "cantante del gol". Foto: Cortesía / API

Fernández regresó a las transmisiones deportivas, en el canal competencia (RCN) y también pudo transmitir varios partidos de la Liga Betplay en Win Sports. Los hinchas de Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, entre otros, sintieron el poder de su voz y algunas veces podía ser viral en las redes por su manera de cantar los goles.

El Cantante del Gol se ‘quemó’ en las elecciones

Para este 2026, el Cantante del Gol decidió aspirar al Senado con el aval del Partido de La U. En la lista para el Congreso tuvo el número 9 y su misión era trabajar por el deporte colombiano. La campaña parece que no dio sus frutos y no alcanzó una curul.

¡Qué locura, Fontibón! Anoche nos regalaron un cierre espectacular. 🙌

Sentir esa energía, esos abrazos y esas ganas de sacar adelante a nuestros jóvenes me confirma que estamos en el camino correcto.

Mañana domingo Partido de la U - Número 9.

¡Y tú tranquilo! pic.twitter.com/s4eyDoMHfE — Javier Fernández Franco (@Cantantedelgol) March 7, 2026

En días pasados, el exarquero Faryd Mondragón publicó un video como apoyo para el ‘Cantante del Gol’ y la expectativa era alta. “Quiero felicitarte por el trabajo que haces por el deporte colombiano. Qué Dios te bendiga y muchos éxitos”.

¡Qué tranquilidad tener a esta leyenda cuidando el arco de nuestro equipo! 🇨🇴

Gracias infinitas a mi gran amigo Faryd Mondragón por sumarse en este minuto 90 pic.twitter.com/T9Tfv3EiLW — Javier Fernández Franco (@Cantantedelgol) March 7, 2026

Al final, según datos de la Registraduría de este 8 de marzo, Javier Fernández Franco solamente obtuvo algo más de 6 mil votos (6.220, al momento de publicar esta nota). Según el umbral por la votación obtenida, el Partido de La U tendría entre 8 y 10 curules en el Senado, donde es muy complicado que ‘El Cantante del Gol’ esté debido a su bajo número de votantes.