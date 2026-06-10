María Fernanda Cabal se despidió del Senado: “Me voy con el orgullo de ser la mujer más votada y orgullosamente de derecha”

La senadora María Fernanda Cabal se despidió de su curul en el Congreso. “Me voy con el orgullo de ser la mujer más votada al Congreso colombiano y orgullosamente de derecha”, anunció desde el atril del Senado, lugar en el que estuvo durante los últimos ocho años.

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Cabal recordó que, además de esos dos periodos en el Senado, estuvo otros cuatro años en la Cámara por Bogotá tras haber llegado a la capital a los 17 años proveniente de Cali.

“Volver a recorrer Bogotá, conocer sus localidades a fondo, volver a sentir que Bogotá es Colombia, que Bogotá es una ciudad de regiones, y ahí empecé los pinitos en este Congreso”, afirmó.

Con más de 12 años de carrera en el Congreso de la República, Cabal fue una de las congresistas más representativas de la última década.

La senadora exaltó la figura del expresidente Álvaro Uribe e hizo una reflexión de lo que estaría pasando en este momento en la derecha del país.

“Quiero decirles que mis ideas se han nutrido de la seguridad democrática. Esa doctrina que nos enseñó el presidente Álvaro Uribe, donde la autoridad se ejerce a través del amor por Colombia para garantizar el orden, porque sin orden no hay ejercicio de la libertad”, afirmó la senadora.

María Fernanda Cabal estuvo 12 años en el Congreso. Foto: Alexandra Ruiz

Cabal recordó que con el Centro Democrático le hicieron oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, convirtiéndose en el principal partido que estaba en contra del acuerdo de paz con las Farc.

“Tantos de los nuestros resultaron afectados por decisiones judiciales injustas. Nos hicimos a pulso con la adversidad con inmenso sacrificio. Hoy le deseo a mi partido bienaventuranza y que vuelva y recoja esa raíz de ese legado que hoy en Colombia está en juego”, señaló.

Cabal dijo que el partido Centro Democrático ha sido la “trinchera” de quienes han hecho parte de esa colectividad. Agregó que, a pesar de que los “vientos políticos cambien”, el compromiso con lo que representan debe mantenerse intacto.

La saliente senadora aclaró que continuará con su vida política. “Empiezo un nuevo camino”, afirmó la senadora.