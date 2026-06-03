Édgar Díaz, senador de Cambio Radical, presentó su renuncia y César Lorduy llegaría a esa curul

Este miércoles 3 de junio se conoció que el senador de Cambio Radical, Édgar Díaz renunció a su curul en el Senado y que se hará efectiva a partir del 26 de junio.

“Acudo por su conducto para que sea sometida a la plenaria del Senado de la República la renuncia a mi curul de senador, la cual me fue asignada por el voto popular de la ciudadanía para el periodo constitucional 2022-2026″, dijo Díaz en carta enviada a Lidio García, presidente del Senado.

Al parecer Díaz será candidato a la Gobernación de Norte de Santander y por esa razón, se aparta de su curul para evitar inhabilidades.

Además, se conoció que quien llegaría a esa curul es el exmagistrado del CNE, César Lorduy, quien es el siguiente en esa lista y estaría por unos 20 días ya que el 20 de julio se posesionará el nuevo Congreso de la República.