No cesa la disputa interna en el Partido de la U. El presidente de la Cámara de Representantes y militante de esa colectividad, Julián López, le pidió a la Procuraduría General de la Nación hacer una intervención preventiva a ese grupo político.

La pela de López con las directivas del partido comenzó semanas atrás, cuando el congresista anunció la creación de un movimiento que nombró “Nueva U” y que presentó como una fuerza paralela a la colectividad que ha sido liderada en años recientes por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Por cuenta de esa jugada política, el partido le quitó la voz y el voto dentro del Congreso de la República, lo que le impidió participar en los debates del Legislativo y encabezar las sesiones legislativas durante varias jornadas.

Julián López le pidió a la Procuraduría hacer una intervención preventiva al Partido de la U. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El nuevo capítulo de esa discordia se presenta después de que López asegurara tener información de que, según sus fuentes, podrían no darle el aval para participar en las elecciones legislativas de 2026.

Ahora, López le pidió a la Procuraduría mediar en ese desacuerdo. Textualmente, el representante busca “que en el Partido de la U se respeten el debido proceso y mis derechos políticos”.

El representante quiere estar en las elecciones legislativas de 2026, pero aún no tendría asegurado el visto bueno de su partido para participar. “Aspiro al aval para las elecciones de 2026 y exigiré que se decida con reglas claras, sin vetos ni presiones, y sin usar medidas provisionales, sin fuerza legal como excusa”, reclamó López.

López ha sido un crítico del liderazgo de Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca, donde se concentra el potencial electoral de ambas figuras políticas, y de su rol como una de las cabezas de la colectividad.