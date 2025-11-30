Suscribirse

Política

La carta firmada por Efraín Cepeda con la que Felipe Córdoba defiende que sí pertenece al Partido Conservador

El encabezado del documento señala que el excontralor general es “miembro del Comité Ideológico y Programático” de la colectividad.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
30 de noviembre de 2025, 11:14 a. m.
Efraín Cepeda y Felipe Córdoba.
El excongresista Efraín Cepeda y el excontralor Felipe Córdoba están en la puja por ser candidatos presidenciales del Partido Conservador. | Foto: Semana

El aterrizaje del excontralor general Carlos Felipe Córdoba al ramillete de precandidatos a la Presidencia del Partido Conservador tiene a esa colectividad dividida sobre las implicaciones de su llegada a la contienda interna.

Hay quienes relacionan a Córdoba con el presidente Gustavo Petro y el respaldo que recibió de los congresistas conservadores más cercanos al Gobierno nacional hace que los más godos le vinculen con el petrismo que años atrás se tomó la colectividad.

Contexto: Carlos Felipe Córdoba, el ‘león’ que va por la Presidencia, y su visión del ‘tigre’ Abelardo de la Espriella

La más férrea oposición a su participación en el proceso electoral la ha liderado el senador y precandidato Efraín Cepeda, quien alega que Córdoba no pertenece a la base política del partido.

No obstante, el excontralor defiende que sí ha hecho parte de ese sector que está en la búsqueda de un candidato que les represente en la consulta presidencial de la derecha, que se desarrollaría en marzo de 2026.

Efraín Cepeda
El senador Efraín Cepeda es uno de los precandidatos a la Presidencia del Partido Conservador. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Su as bajo la manga para confirmarle a los críticos que sí es un conservador es una vieja carta que le envió el mismo Cepeda en junio de 2024, cuando él ejercía como presidente del partido, en la que lo invitó a un encuentro ideológico y programático que se desarrollaría en Cartagena.

“Esperamos contar con su asistencia y con el compromiso de siempre con nuestra colectividad”, le escribió al final de la invitación Cepeda, quien para entonces se alistaba para dejar la presidencia del conservatismo para asumir la Presidencia del Congreso de la República.

Contexto: Efraín Cepeda enciende polémica con dura carta sobre presiones de Gustavo Petro al Partido Conservador

La llegada de Felipe Córdoba se confirmaría este lunes primero de diciembre, a las 11:00 de la mañana, cuando acudirá a las directivas del partido para inscribirse como precandidato. Los conservadores aún no han definido el mecanismo bajo el cual elegirán a su candidato único para 2026.

El catálogo de aspirantes está conformado por la representante Juana Carolina Lodoño, el coronel retirado Carlos Alberto Velásquez, el exministro Coronel Carlos Alberto Velásquez y Cepeda. Quien sea el elegido de ese grupo iría a una consulta de marzo.

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial
El excontralor Felipe Córdoba está interesado en inscribirse a la candidatura presidencial del Partido Conservador. | Foto: Samantha Chavez

La propuesta que más suena entre los militantes es desarrollar una Convención Nacional Conservadora en enero para elegir quién de ellos será el candidato. No obstante, una veintena de congresistas están promoviendo una carta en la que le piden al Directorio Nacional que la definición se haga a dedo a favor de Córdoba.

Si no se hace una convención, el partido también podría inclinarse por una encuesta o por dejarle esa decisión únicamente a quienes integran el Directorio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La carta firmada por Efraín Cepeda con la que Felipe Córdoba defiende que sí pertenece al Partido Conservador

2. Álvaro Uribe responde a todo en SEMANA: 15 frases reveladoras sobre Gustavo Petro, Iván Cepeda y el 2026. “La destrucción de la patria”

3. Carlos Vargas, de ‘La Red’, confesó la insólita razón por la que le negaron la entrada a una discoteca: “¿Cuál es el criterio?"

4. Mario Yepes revela cómo logró que Didier Drogba haga presencia en su partido despedida: curioso detalle fue clave

5. Las ciudades de Estados Unidos más pintorescas y mejor decoradas para disfrutar la Navidad. Hay villas de Santa Claus y luces de lujo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Efraín CepedaFelipe CórdobaPartido Conservador

Noticias Destacadas

Efraín Cepeda y Felipe Córdoba.

La carta firmada por Efraín Cepeda con la que Felipe Córdoba defiende que sí pertenece al Partido Conservador

Redacción Semana
.

Álvaro Uribe responde a todo en SEMANA: 15 frases reveladoras sobre Gustavo Petro, Iván Cepeda y el 2026. “La destrucción de la patria”

Redacción Semana
ED 2264

Álvaro Uribe apunta a derrotar a Petro en 2026 con la unión desde Fajardo hasta Abelardo: “Seguiría insistiendo en eso”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.