Suscribirse

Política

Partido Conservador respondió a carta de Efraín Cepeda sobre la “toma petrista” a la colectividad

La dirección del partido invitó a los precandidatos a conducir una campaña acorde a la reputación histórica de ese sector político.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 8:23 p. m.
La senadora Nadia Blel asumió como presidenta del Partido Conservador
El senador Efraín Cepeda aseguró que hay una "toma petrista" al Partido Conservador. | Foto: Partido conservador

El Partido Conservador aseguró que dará garantías a todos los precandidatos a la Presidencia que esperan participar en la disputa interna de esa colectividad para definir quién será el candidato único para las elecciones de 2026.

El pronunciamiento se da después de que el senador Efraín Cepeda hiciera pública una carta en la que acusó al presidente Gustavo Petro de querer tomarse la colectividad, lo que dejó ver las fisuras internas dentro de ese sector político.

“Respetamos plenamente los argumentos, propuestas y estrategias que cada aspirante despliegue en su legítima búsqueda de visibilidad mediática, sin pronunciarnos sobre ellos”, detalló el partido en un comunicado.

Contexto: Gustavo Petro habló de llamado a consultas a Daniel García-Peña, luego de nuevo lío diplomático con Estados Unidos

En su carta Cepeda habló de la “preocupante” situación que atraviesa el partido, asegurando que fuerzas petristas estarían liderando una estrategia para fracturar ese sector. El senador, exdirector del partido y dos veces presidente del Senado es uno de los que aspira conseguir el aval para los comicios de 2026.

“Invitamos amablemente a los precandidatos a conducir sus estrategias con la debida prudencia para cuidar juntos la reputación histórica del partido, que trasciende cualquier aspiración individual y representa el valioso legado colectivo de todos nuestros militantes”, escribió la colectividad en el comunicado.

Contexto: Juana Carolina, del Partido Conservador, se inscribió como precandidata a la Presidencia

En su carta, Cepeda hizo referencia a unas “presiones impresentables” que estarían haciendo fuerzas petristas para la elección del candidato de partido. En esa misiva cuestionó que los acuerdos que se habían suscrito durante la primera semana de noviembre para el proceso interno se desarticularon en cuestión de horas.

En ese sentido, el partido respondió que “cualquier decisión sobre ampliar el plazo para facilitar inscripciones adicionales corresponde exclusivamente al Directorio Nacional Conservador, como órgano colegiado y autónomo”.

El presidente Petro respondió a la misiva de Cepeda con un tono burlesco a través de una publicación en su cuenta de X. “Jajaja, que se tomen el Partido Conservador las ideas del republicano Álvaro Gómez Hurtado, no las mafias”, escribió Petro. Entre tanto, el Partido Conservador prometió defender las instituciones y la democracia en el marco de la contienda electoral.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncian millonaria recompensa por información del atentado al gobernador de Arauca, Renson Martínez

2. Andrea Serna se destapó tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: “Qué duro”

3. Sofía Vergara causó sensación al posar junto a su hermana Sandra: estas son las imágenes que generaron reacciones

4. Horóscopo semanal del 10 al 14 de noviembre: predicciones para todos los signos

5. Niña colombiana de 3 años muere en el Caribe durante “migración inversa” hacia Sudamérica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido ConservadorNadia Blel

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.