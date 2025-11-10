El Partido Conservador aseguró que dará garantías a todos los precandidatos a la Presidencia que esperan participar en la disputa interna de esa colectividad para definir quién será el candidato único para las elecciones de 2026.

El pronunciamiento se da después de que el senador Efraín Cepeda hiciera pública una carta en la que acusó al presidente Gustavo Petro de querer tomarse la colectividad, lo que dejó ver las fisuras internas dentro de ese sector político.

“Respetamos plenamente los argumentos, propuestas y estrategias que cada aspirante despliegue en su legítima búsqueda de visibilidad mediática, sin pronunciarnos sobre ellos”, detalló el partido en un comunicado.

En su carta Cepeda habló de la “preocupante” situación que atraviesa el partido, asegurando que fuerzas petristas estarían liderando una estrategia para fracturar ese sector. El senador, exdirector del partido y dos veces presidente del Senado es uno de los que aspira conseguir el aval para los comicios de 2026.

“Invitamos amablemente a los precandidatos a conducir sus estrategias con la debida prudencia para cuidar juntos la reputación histórica del partido, que trasciende cualquier aspiración individual y representa el valioso legado colectivo de todos nuestros militantes”, escribió la colectividad en el comunicado.

En su carta, Cepeda hizo referencia a unas “presiones impresentables” que estarían haciendo fuerzas petristas para la elección del candidato de partido. En esa misiva cuestionó que los acuerdos que se habían suscrito durante la primera semana de noviembre para el proceso interno se desarticularon en cuestión de horas.

En ese sentido, el partido respondió que “cualquier decisión sobre ampliar el plazo para facilitar inscripciones adicionales corresponde exclusivamente al Directorio Nacional Conservador, como órgano colegiado y autónomo”.

El presidente Petro respondió a la misiva de Cepeda con un tono burlesco a través de una publicación en su cuenta de X. “Jajaja, que se tomen el Partido Conservador las ideas del republicano Álvaro Gómez Hurtado, no las mafias”, escribió Petro. Entre tanto, el Partido Conservador prometió defender las instituciones y la democracia en el marco de la contienda electoral.