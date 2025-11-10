Suscribirse

Confidenciales

Juana Carolina, del Partido Conservador, se inscribió como precandidata a la Presidencia

Esa colectividad aplicará un mecanismo interno para definir a su candidato único a la Casa de Nariño.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 11:57 a. m.
Juana Carolina Londoño oficializó su aspiración a la Presidencia.
La representante a la Cámara, Juana Carolina Londoño, se inscribió como precandidata a la Presidencia del Partido Conservador ante las directivas de esa colectividad.

“Hoy doy un paso que me honra profundamente y que asumo con plena conciencia de su significado. Lo hago en nombre de una nueva generación que no quiere heredar la política como un viejo edificio en ruinas, sino reconstruirla desde sus cimientos. Una generación que no llega a la política a repetir lo mismo, sino a renovar sus lenguajes, a marcar nuevos énfasis, a trazar nuevos rumbos”, comentó Londoño al oficializar su aspiración a la Casa de Nariño.

Contexto: Líderes del Partido Conservador, Centro Democrático, Partido Liberal y Cambio Radical se reunieron para hablar del 2026

Ese sector político hará un proceso interno para definir a su candidato único a la Presidencia para las elecciones de 2026, definición para la que también está confirmada la aspiración del senador Efraín Cepeda.

“El Partido Conservador tiene historia, pero sobre todo tiene futuro, especialmente con nuevas voces que no se quiebran y liderazgos que no se arrodillan”, agregó Londoño tras oficializar su precandidatura presidencial. Ese partido está en conversaciones con el Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Liberal para buscar posibles alianzas de cara a los comicios nacionales.

