Confidenciales

Juana Carolina, del Partido Conservador, se inscribió como precandidata a la Presidencia

Esa colectividad aplicará un mecanismo interno para definir a su candidato único a la Casa de Nariño.

10 de noviembre de 2025, 11:57 a. m.