Líderes del Partido Conservador, Centro Democrático, Partido Liberal y Cambio Radical se reunieron para hablar del 2026

El encuentro se dio en la casa de uno de los líderes de esas colectividades.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 4:12 p. m.
Los partidos se reunieron.
Los líderes de los distintos partidos se encontraron para hablar del panorama electoral. | Foto: SEMANA API

En horas de la mañana de este miércoles, 5 de noviembre, varios líderes de distintos partidos de la derecha se reunieron para conversar sobre las posibles alianzas que podrían hacer para el 2026.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la casa de la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, estuvieron miembros del Centro Democrático, el Partido Liberal y Cambio Radical.

SEMANA conoció que en ese encuentro hizo presencia, además de la senadora conservadora, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo; el director de Cambio Radical, Germán Córdoba; y el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria.

El encuentro se da luego de que en los últimos días se reunieran los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria en Rionegro, Antioquia, desde donde anunciaron que buscarán conformar una gran alianza para hacerle frente al petrismo en la que quepan desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella.

Asimismo, los expresidentes Gaviria y Uribe se han venido reuniendo y conversando con candidatos de distintos espectros políticos.

