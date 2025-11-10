Suscribirse

Gustavo Petro respondió con una burla a la carta de Efraín Cepeda alertando presiones del presidente: este es el mensaje

El mandatario se pronunció en su cuenta personal de X.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 4:49 p. m.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro.
Gustavo Petro y Efraín Cepeda. | Foto: Presidencia/Semana

No pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, la aguda carta que publicó el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, en la que advirtió presiones por parte del mandatario colombiano al Partido Conservador.

La reacción del jefe de Estado se dio por medio de su cuenta personal de X, en la que soltó una risa en tono de burla por la misiva de Cepeda.

Contexto: Gustavo Petro teme que lo quieran “llevar a una cárcel de EE. UU.” y soltó fuerte reacción: “Es preferible morir”

“Jajaja, que se tome el partido conservador, las ideas del republicano Álvaro Gómez Hurtado”, posteó el presidente de la República.

En el documento de Efraín Cepeda encendió las alarmas, ya que puso de presente que sectores afines al mandatario colombiano, estarían interfiriendo en la agenda del Partido Conservador de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2026.

“El Partido Conservador atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables que, en una estrategia conjunta, buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Pretenden interferir en sus decisiones, condicionar sus posiciones y someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad. Esas fuerzas, inspiradas en una mezcla peligrosa entre el proyecto político del petrismo y las ambiciones oportunistas, buscan un conservatismo dócil, funcional a su causa, despojado de carácter y sometido a las conveniencias del poder”, se desprende de uno de los apartes de la carta de Cepeda.

Además, anotó: “En un hecho inédito y difícil de explicar, algunos miembros que habían coincidido en una decisión unánime la modificaron casi de inmediato. ¿Qué ocurrió en ese breve lapso? ¿Qué presiones alteraron su voluntad? ¿Qué intereses mueven un cambio tan abrupto? Son preguntas legítimas que todo conservador tiene derecho a hacerse”.

Efraín Cepeda, senador de la República, durante el debate de aprobación del Presupuesto 2026, en sesión del 16 de octubre de 2025.
Efraín Cepeda, senador de la República. | Foto: Senado de la República / Youtube

“Voy a dar la batalla por el ideario conservador porque hoy más que nunca entiendo que la viabilidad de Colombia y del partido están en juego. Este partido, nuestro partido, no puede volverse instrumento de voracidad política ni ceder su destino a los intereses de quienes no representan los auténticos principios y valores conservadores”, insistió el expresidente del Senado.

Cabe señalar que entre Gustavo Petro y Efraín Cepeda se han presentado varios choques, especialmente cuando el congresista fue presidente del Senado. Cuando ocupó ese cargo en el Legislativo fue un agudo crítico del Gobierno Nacional, especialmente del mandatario colombiano, sobre sus polémicas reformas sociales.

Contexto: “Dicen que quiero compartir ganancias de narcos”: Gustavo Petro publicó mensaje que impactó en las redes sociales

Finalmente, Petro ha expresado su interés para que continúe su proyecto político en las próximas elecciones de 2026. Cabe señalar que la figura de la reelección está prohibida por la Constitución Política.

