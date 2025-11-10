No pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, la aguda carta que publicó el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, en la que advirtió presiones por parte del mandatario colombiano al Partido Conservador.

La reacción del jefe de Estado se dio por medio de su cuenta personal de X, en la que soltó una risa en tono de burla por la misiva de Cepeda.

“Jajaja, que se tome el partido conservador, las ideas del republicano Álvaro Gómez Hurtado”, posteó el presidente de la República.

Jajjaa, que se tome el partido conservador, las ideas del repúblicano Álvaro Gómez Hurtado.ñ uno las mafias. https://t.co/UNrkYYqKbf — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2025

En el documento de Efraín Cepeda encendió las alarmas, ya que puso de presente que sectores afines al mandatario colombiano, estarían interfiriendo en la agenda del Partido Conservador de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2026.

“El Partido Conservador atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables que, en una estrategia conjunta, buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Pretenden interferir en sus decisiones, condicionar sus posiciones y someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad. Esas fuerzas, inspiradas en una mezcla peligrosa entre el proyecto político del petrismo y las ambiciones oportunistas, buscan un conservatismo dócil, funcional a su causa, despojado de carácter y sometido a las conveniencias del poder”, se desprende de uno de los apartes de la carta de Cepeda.

Petro se quiere tomar al Partido Conservador y no lo voy a permitir pic.twitter.com/ATnPOiCDbK — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) November 10, 2025

Además, anotó: “En un hecho inédito y difícil de explicar, algunos miembros que habían coincidido en una decisión unánime la modificaron casi de inmediato. ¿Qué ocurrió en ese breve lapso? ¿Qué presiones alteraron su voluntad? ¿Qué intereses mueven un cambio tan abrupto? Son preguntas legítimas que todo conservador tiene derecho a hacerse”.

Efraín Cepeda, senador de la República. | Foto: Senado de la República / Youtube

“Voy a dar la batalla por el ideario conservador porque hoy más que nunca entiendo que la viabilidad de Colombia y del partido están en juego. Este partido, nuestro partido, no puede volverse instrumento de voracidad política ni ceder su destino a los intereses de quienes no representan los auténticos principios y valores conservadores”, insistió el expresidente del Senado.

Cabe señalar que entre Gustavo Petro y Efraín Cepeda se han presentado varios choques, especialmente cuando el congresista fue presidente del Senado. Cuando ocupó ese cargo en el Legislativo fue un agudo crítico del Gobierno Nacional, especialmente del mandatario colombiano, sobre sus polémicas reformas sociales.