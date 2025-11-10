Suscribirse

Gustavo Petro teme que lo quieran “llevar a una cárcel de EE. UU.” y soltó fuerte reacción: “Es preferible morir”

El mandatario colombiano dio un agitado discurso en la Cumbre de la Celac.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 3:21 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Se siguen conociendo detalles del discurso que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Cumbre de la Celac, que se llevó a cabo en Santa Marta.

En uno de los apartes de su extensa intervención, el mandatario no ocultó su preocupación, pues señaló que teme recibir un fuerte castigo de las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Contexto: “Dicen que quiero compartir ganancias de narcos”: Gustavo Petro publicó mensaje que impactó en las redes sociales

Incluso, el jefe de Estado fue enfático al advertir que el presentimiento que lo embarga es que lo quieren llevar preso a una cárcel de ese país norteamericano.

“Es decir, salimos de un proceso de paz que hizo una constituyente, mataron en el camino todo un partido de la izquierda, la Unión Patriótica, y los que sobrevivimos ahora ganamos las elecciones, y otra vez nos dicen que nos van, no digo que a matar, pero es lo mismo”, expresó en el atril el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro en la Celac-UE 2025.
El presidente Gustavo Petro en la Celac-UE 2025. | Foto: Presidencia de la República

Además, según lo que dijo Gustavo Petro en ese evento multilateral, existe una intención directa de desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo las elecciones de 2026, y lo quieren hacer con violencia otra vez.

“Entonces yo le pregunto al Partido Conservador: ¿es por eso por lo cual no ha pedido perdón? Porque quiere repetir y repetir y repetir la triste historia de la eliminación física y violenta de la diferencia en Colombia, que no es minoría, sino que es mayoría popular”, insistió el mandatario.

-
Palacio de Nariño. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Y avanzó en su discurso: “Siempre ha sido mayoría popular, porque Gaitán era mayoría, porque Rafael Uribe Uribe era mayoría, porque la Anapo (Alianza Nacional Popular), era mayoría, y porque nosotros somos mayoría, siempre matan a la mayoría para seguir gobernando como minoría. Oligarquía se llama intentar que lleven al presidente elegido democráticamente a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, ¿no es violencia de las peores?”.

“Porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero, que nada tiene que ver con lo que uno piensa, pero sí tiene que ver mucho con la historia de Colombia, desde que nos quitaron y robaron a Panamá. Violencia”, recalcó el jefe de Estado.

Contexto: Gustavo Petro responde a Dilian Francisca Toro, quien le dijo: “Gustavo, sé que es sábado y empiezan tus peores momentos”

Finalmente, manifestó el presidente: “¿Y por qué hablo del Partido Conservador? Porque los que están haciendo, y me disculpan que todavía no entre propiamente al acto, pero tengo que decirlo, porque son militantes conservadores los que están incidiendo en un señor que se llama Bernie, Bernardo debe ser en español, Moreno. Es el que dice ahí en la revista que le entrega a Trump el camino para llevar a Petro preso. ¿Saben por qué lo está haciendo? Por venganza personal”.

