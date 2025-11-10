Gustavo Petro teme que lo quieran “llevar a una cárcel de EE. UU.” y soltó fuerte reacción: “Es preferible morir”

Se siguen conociendo detalles del discurso que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Cumbre de la Celac, que se llevó a cabo en Santa Marta.

En uno de los apartes de su extensa intervención, el mandatario no ocultó su preocupación, pues señaló que teme recibir un fuerte castigo de las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Incluso, el jefe de Estado fue enfático al advertir que el presentimiento que lo embarga es que lo quieren llevar preso a una cárcel de ese país norteamericano.

“Es decir, salimos de un proceso de paz que hizo una constituyente, mataron en el camino todo un partido de la izquierda, la Unión Patriótica, y los que sobrevivimos ahora ganamos las elecciones, y otra vez nos dicen que nos van, no digo que a matar, pero es lo mismo”, expresó en el atril el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro en la Celac-UE 2025. | Foto: Presidencia de la República

Además, según lo que dijo Gustavo Petro en ese evento multilateral, existe una intención directa de desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo las elecciones de 2026, y lo quieren hacer con violencia otra vez.

“Entonces yo le pregunto al Partido Conservador: ¿es por eso por lo cual no ha pedido perdón? Porque quiere repetir y repetir y repetir la triste historia de la eliminación física y violenta de la diferencia en Colombia, que no es minoría, sino que es mayoría popular”, insistió el mandatario.

Palacio de Nariño. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Y avanzó en su discurso: “Siempre ha sido mayoría popular, porque Gaitán era mayoría, porque Rafael Uribe Uribe era mayoría, porque la Anapo (Alianza Nacional Popular), era mayoría, y porque nosotros somos mayoría, siempre matan a la mayoría para seguir gobernando como minoría. Oligarquía se llama intentar que lleven al presidente elegido democráticamente a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, ¿no es violencia de las peores?”.

“Porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero, que nada tiene que ver con lo que uno piensa, pero sí tiene que ver mucho con la historia de Colombia, desde que nos quitaron y robaron a Panamá. Violencia”, recalcó el jefe de Estado.