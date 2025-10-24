Suscribirse

Política

Gustavo Petro anunció acciones legales tras ser incluido en la lista Clinton: “Toda una paradoja”

El anuncio lo hizo en su cuenta de X.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 7:05 p. m.
Gustavo Petro Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón Cúpula Militar octubre 24 2025
Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que fue incluido en la lista Clinton de Estados Unidos, por decisión de la administración de su homólogo, Donald Trump.

En el mensaje, el jefe de Estado anunció que interpondrá acciones legales con su abogado, quien lo representará ante Estados Unidos en los procesos que se adelanten en su contra.

Contexto: Gustavo Petro y su familia fueron incluidos oficialmente en la ‘lista Clinton’. Esta es la resolución

“Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”, posteó Gustavo Petro.

Y agregó: “Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE. UU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

En la sesión del consejo de ministros de esta semana, el presidente, al parecer, ya presentía que esto pudiese suceder, al asegurar que Trump lo iba a juzgar como “narcotraficante”.

Gustavo Petro habla en entrevista sobre la crisis de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.
Gustavo Petro. | Foto: Captura de pantalla Presidencia

Además, en esa pasada reunión, dijo que el castigo podría caer sobre su núcleo familiar.

“Aquí todos sabemos los debates que di, por eso los menciono, el debate del 2007 de Antioquia, pues hizo que toda mi familia quede exiliada. Yo no sé a quién va a castigar Trump, si no es a mi hermano, de mi familia —porque toda tuvo que salir de ahí— mi hermano no quiso salir, mi papá ya tiene 90 años, mi mamá es pensionada de tantos años que pasó en el Canadá”, dijo en esa oportunidad.

El 7 de agosto de 2026, la Casa de Nariño recibirá a otro inquilino que reemplazará a Gustavo Petro. El nuevo presidente de Colombia estará hasta el mismo mes de 2030.
Casa de Nariño | Foto: guillermo torres-semana

Sumado a ello, afirmó: “La pensionaron allá (en Canadá) porque aquí no le hubieran dado pensión, ya sabemos qué pasa con la ley pensional en Colombia”.

Contexto: Presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Esta es la carta

“Pero en Canadá no es lo mismo, en Canadá tienen un modelo como el nuestro que proponemos para Colombia y mis hijos, pues son chiquitos, mi hija Antonella, y mi hija Andrea, con hijos, me dio mis primeros nietos franceses; han sido amenazadas de muerte por el verdadero narcotráfico en Colombia, que no son los señores de las lanchas. No son los campesinos que siembran hoja de coca, sino que son y se originan en el mismo Ángel Gaitán Maecher, que aquí nombré”, insistió Petro.

Pero ahí no paró el anuncio de Estados Unidos, ya que también incluyó al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien luego de enterarse de esa decisión estalló en su cuenta personal de X.

“Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, posteó Benedetti.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden a Estados Unidos que revele las pruebas contra Gustavo Petro que motivaron a incluirlo en la Lista Clinton: “Terriblemente grave”

2. Prometida de Jhonny Rivera, destapó la verdad y confesó si firmará capitulaciones con el cantante

3. Alcalde Cartagena y MinDefensa limaron asperezas: recorrieron ciudad amurallada tras molestias de Turbay

4. “No es digno de ser presidente”: le caen a Gustavo Petro por su entrada a la lista Clinton

5. Lista Clinton | Las razones contra “Verónica del Socorro Alcocer García, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Nicolás Fernando Petro Burgos y Gustavo Francisco Petro Urrego”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroLista Clinton

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

“No es digno de ser presidente”: le caen a Gustavo Petro por su entrada a la lista Clinton

Redacción Semana
El exsenador Armando Bendetti rindió indagatoria este jueves ante la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción en Fiduprevisora Bogota septiembre 21 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Armando Benedetti reacciona a su ingreso a la lista Clinton: “Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante”. EE. UU. menciona audios revelados por SEMANA

Redacción Semana
Gustavo Petro Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón Cúpula Militar octubre 24 2025

Gustavo Petro anunció acciones legales tras ser incluido en la lista Clinton: “Toda una paradoja”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.