Suscribirse

Política

Efraín Cepeda enciende polémica con dura carta sobre presiones de Gustavo Petro al Partido Conservador

El senador aseguró que el presidente quiere “tomarse” la colectividad de cara a las elecciones de 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 2:14 p. m.
De izquierda a derecha: Efraín Cepeda y Gustavo Petro.
El senador Efraín Cepeda señaló al presidente Gustavo Petro de querer tomarse el Partido Conservador. | Foto: Colprensa

El senador Efraín Cepeda acusó al presidente Gustavo Petro de querer “tomarse” el Partido Conservador. El congresista publicó una carta en la que acusó al sector político afín al jefe de Estado de querer interferir en la agenda de la colectividad de cara a las elecciones de 2026.

“El Partido Conservador atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables que, en una estrategia conjunta, buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Pretenden interferir en sus decisiones, condicionar sus posiciones y someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad. Esas fuerzas, inspiradas en una mezcla peligrosa entre el proyecto político del petrismo y las ambiciones oportunistas, buscan un conservatismo dócil, funcional a su causa, despojado de carácter y sometido a las conveniencias del poder”, escribió el congresista.

La misiva fue dirigida a la directora del partido, la senadora Nadia Blel, y en ella cuestionó la disolución de los acuerdos a los que había llegado la colectividad para definir a sus candidatos para las elecciones de 2026.

Efraín Cepeda, presidente del Congreso, en la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio de 2025, en Bogotá
El senador Efraín Cepeda acusó al presidente Gustavo Petro de querer "tomarse" el Partido Conservador. | Foto: Foto de @EfrainCepeda

“En un hecho inédito y difícil de explicar, algunos miembros que habían coincidido en una decisión unánime la modificaron casi de inmediato. ¿Qué ocurrió en ese breve lapso? ¿Qué presiones alteraron su voluntad? ¿Qué intereses mueven un cambio tan abrupto? Son preguntas legítimas que todo conservador tiene derecho a hacerse”, cuestionó el congresista en su carta.

Cepeda está convencido de que hay una “embestida” del petrismo contra el partido que sucede justo cuando la colectividad ultima los pormenores de su estrategia para las elecciones de 2026. De hecho, no se puede olvidar que en los años recientes la colectividad ha tenido tres directores diferentes: Blel, Cepeda y el senador Carlos Andrés Trujillo, este último afín al presidente Petro.

Contexto: Gustavo Petro habló de llamado a consultas a Daniel García-Peña, luego de nuevo lío diplomático con Estados Unidos

“Voy a dar la batalla por el ideario conservador porque hoy más que nunca entiendo que la viabilidad de Colombia y del partido están en juego. Este partido, nuestro partido, no puede volverse instrumento de voracidad política ni ceder su destino a los intereses de quienes no representan los auténticos principios y valores conservadores”, consideró Cepeda en la carta.

El congresista y precandidato a la Presidencia llamó a la colectividad a no seguir una “voluntad ajena” y a no aceptar monedas de cambio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caravana del gobernador de Arauca sufre atentado con disparos de arma de fuego

2. Nicolás Petro se apropió de 111 millones de pesos por su “actuar criminal” en el desvío de contratos

3. EE. UU. lanza una ofensiva contra el abuso de visados H-1B: más de 170 empresas bajo investigación

4. Inadmitido en Medellín ciudadano estadounidense con antecedentes por delitos sexuales

5. Hubo un “acuerdo corrupto”: la Fiscalía reveló que Nicolás Petro se quedó con recursos de la Gobernación del Atlántico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Efraín CepedaPartido ConservadorGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.