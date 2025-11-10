El senador Efraín Cepeda acusó al presidente Gustavo Petro de querer “tomarse” el Partido Conservador. El congresista publicó una carta en la que acusó al sector político afín al jefe de Estado de querer interferir en la agenda de la colectividad de cara a las elecciones de 2026.

“El Partido Conservador atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables que, en una estrategia conjunta, buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Pretenden interferir en sus decisiones, condicionar sus posiciones y someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad. Esas fuerzas, inspiradas en una mezcla peligrosa entre el proyecto político del petrismo y las ambiciones oportunistas, buscan un conservatismo dócil, funcional a su causa, despojado de carácter y sometido a las conveniencias del poder”, escribió el congresista.

La misiva fue dirigida a la directora del partido, la senadora Nadia Blel, y en ella cuestionó la disolución de los acuerdos a los que había llegado la colectividad para definir a sus candidatos para las elecciones de 2026.

El senador Efraín Cepeda acusó al presidente Gustavo Petro de querer "tomarse" el Partido Conservador. | Foto: Foto de @EfrainCepeda

“En un hecho inédito y difícil de explicar, algunos miembros que habían coincidido en una decisión unánime la modificaron casi de inmediato. ¿Qué ocurrió en ese breve lapso? ¿Qué presiones alteraron su voluntad? ¿Qué intereses mueven un cambio tan abrupto? Son preguntas legítimas que todo conservador tiene derecho a hacerse”, cuestionó el congresista en su carta.

Cepeda está convencido de que hay una “embestida” del petrismo contra el partido que sucede justo cuando la colectividad ultima los pormenores de su estrategia para las elecciones de 2026. De hecho, no se puede olvidar que en los años recientes la colectividad ha tenido tres directores diferentes: Blel, Cepeda y el senador Carlos Andrés Trujillo, este último afín al presidente Petro.

“Voy a dar la batalla por el ideario conservador porque hoy más que nunca entiendo que la viabilidad de Colombia y del partido están en juego. Este partido, nuestro partido, no puede volverse instrumento de voracidad política ni ceder su destino a los intereses de quienes no representan los auténticos principios y valores conservadores”, consideró Cepeda en la carta.

El congresista y precandidato a la Presidencia llamó a la colectividad a no seguir una “voluntad ajena” y a no aceptar monedas de cambio.