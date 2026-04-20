Presidente del Partido Conservador consideró “inaceptable que solo el candidato del gobierno pueda moverse tranquilo”

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, no se quedó callado y no ocultó su molestia tras la información de organismos de inteligencia que hablan de un supuesto plan para atentar contra la vida del alcalde de Barranquilla, Álex Char.

La petición para proteger al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tras revelarse el plan para atentar en su contra

Además, lanzó críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro y dijo que no es justo que hoy solo el candidato cercano al Gobierno pueda moverse con tranquilidad por el país; los demás tienen restricciones ante las amenazas.

“Como presidente del Partido Conservador, lo digo con claridad: lo hemos advertido una y otra vez. El país no puede seguir en esta senda de deterioro en la seguridad mientras desde el poder se evade la responsabilidad”, escribió Cepeda en su cuenta oficial de X.

Expresó su solidaridad con Álex Char, con su familia y su equipo, ante las amenazas recientes.

Álex Char, el alcalde de Barranquilla. Foto: ESTEBAN VEGA

“Estos hechos no son aislados. Reflejan un clima de miedo que está afectando la contienda democrática. Mientras el presidente Gustavo Petro hace política electoral a favor de su candidato, hay regiones que no se pueden recorrer con garantías”, expresó.

Y siguió: “No es aceptable que solo el candidato del gobierno (Iván Cepeda) pueda moverse con tranquilidad mientras otros enfrentan riesgos. Esa asimetría distorsiona la democracia”.

Ante ese preocupante escenario, “exigimos al Gobierno Nacional que asuma su responsabilidad y garantice condiciones de seguridad iguales para todos los candidatos en todo el territorio. A los organismos de seguridad les pedimos actuar con determinación y neutralidad. Su deber es con la democracia, no con un proyecto político. Colombia no puede elegir bajo miedo ni en condiciones electorales desiguales".

A Alejandro Char “los criminales lo amenazan para anularle el contacto con los ciudadanos y obligarlo a encerrarse”: Álvaro Uribe

Y es que el propio Álex Char le informó a los colombianos sobre la información que develó los planes en su contra.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, escribió textualmente en su cuenta oficial de X el pasado 19 de abril.

Indicó que Colombia no puede retroceder y agregó que hoy, más que nunca, la seguridad preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional.

El candidato presidencia Iván Cepeda rechazó las amenazas contra quienes participan del proceso electoral. Foto: Semana/Suministrada a Semana/Semana

“Hago un llamado urgente a todas las fuerzas armadas y a la Justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, pidió el político barranquillero.

Volviendo a Efraín Cepeda, no ocultó su preocupación por la seguridad de candidatos como Paloma Valencia, quienes han denunciado amenazas y presiones de grupos armados.

Recientemente en redes sociales circuló una fotografía donde se observó la imagen de su rostro junto a una corona fúnebre donde se plasmó el año en el que nació y en el 2026, un mensaje intimidante y amenazante que llevó al rechazo contundente por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Abelardo de la Espriella, a partir de ahora, usará un atril blindado en sus eventos públicos. Foto: FOTOS: CORTESÍA.

Igual imagen circuló en contra del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien le ha contado al país que se moviliza con chalecos antibalas, habla desde un atril rodeado de vidrios blindados y refuerza la seguridad con recursos económicos de su propio bolsillo.

Como si fuera poco, la semana anterior el país conoció los planes del ELN para atentar contra la vida de Paloma Valencia.