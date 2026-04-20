Abelardo de la Espriella habla de “espionaje”, menciona a Gustavo Petro, Miguel Uribe y las amenazas contra Álex Char

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió este lunes, 20 de abril, a la información que recibió el alcalde de Barranquilla, Álex Char, que apunta a que un grupo criminal busca atentar contra su vida.

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El penalista se despachó desde sus redes sociales en contra del gobierno presidente Gustavo Petro.

“Mientras Petro perfila a mandatarios locales como Álex Char y entrega el país a sus cómplices, los bandidos entienden el mensaje y proceden con el guiño que les hacen desde el Palacio de Nariño”, dijo.

Así, según De la Espriella, “lo hicieron con Miguel (Uribe Turbay) y ahora con Álex (Char)”.

Álex Char, el alcalde de Barranquilla. Foto: ESTEBAN VEGA

El candidato presidencial también escribió: “Otros blancos de Gustavo Petro han sido Fico (Gutiérrez), alcalde de Medellín, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Refuercen su seguridad, alcaldes y gobernadores: esto se acaba el 7 de agosto”, pidió.

“En mi gobierno, juntos, haremos frente común contra los bandidos y retomaremos el control de la patria. Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, prometió De la Espriella.

Y es que el propio Álex Char informó lo que está sucediendo con su seguridad en su red social X.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, informó el mandatario este 19 de abril.

Álvaro Uribe y Álex Char. Foto: SEMANA

Indicó que Colombia no puede retroceder y agregó que hoy, más que nunca, la seguridad preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional.

“Hago un llamado urgente a todas las fuerzas armadas y a la Justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, solicitó el mandatario barranquillero.

La seguridad de Char preocupa a varios sectores políticos, entre ellos, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien no dudó en pronunciarse en su cuenta oficial de X.

“El alcalde Alex Char de Barranquilla ha sido un transformador de la ciudad, casi que permanece en la calle con los ciudadanos y al frente de la actividad de la alcaldía. Por eso los criminales lo amenazan para anularle el contacto con los ciudadanos y obligarlo a encerrarse".

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Redes sociales

Uribe ha destacado la labor de Char y lo ha considerado como uno de los mandatarios regionales del país que más ha gestionado y transformado su ciudad, pese a no contar con un amplio respaldo del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también barranquillero, pero otra orilla política de Álex Char, se refirió a la información sobre el riesgo que corre su vida.

“Con esta información, he procedido a contactar al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al director de la Policía y al director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía”, comunicó el alto funcionario.

Char no es el único alcalde que está bajo la mira de las estructuras criminales. Como lo reveló en su momento SEMANA, a los mandatarios de Medellín, Antioquia, Cali y Valle del Cauca se les reforzó la seguridad por supuestos planes que buscarían afectarlos.

En el caso de Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder, se conoció que las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco les han hecho seguimientos en el departamento y la Policía recopiló parte del material con el que les hacían inteligencia.

Como si fuera poco, al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, buscarían atacarlo las disidencias de las Farc de alias Calarcá. Mientras que al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez,le pretenderían hacer un atentado a través de drones.