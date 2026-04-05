Abelardo de la Espriella reaccionó a presunto ‘informe de inteligencia’ que circula: “Ni para hacer montajes sirves Petro”

El candidato a la presidencia por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se volvió a referir este domingo a la polémica por las acusaciones que lanzó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, sobre supuestas alianzas para amañar los resultados de las elecciones.

Abelardo de la Espriella le responde al presidente Petro por vincularlo con los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons

El mandatario aseguró que De la Espriella ha sostenido conversaciones con los hermanos Bautista, socios fundadores de la empresa Thomas Greg & Sons, para ganar las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el país.

Petro dijo que, según “informes hechos desde inteligencia”, estas conversaciones se dieron para intercambiar “la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia”.

Abelardo de la Espriella le salió al paso a las acusaciones e invitó al jefe de Estado a denunciarlo de manera formal. “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, señaló el candidato presidencial, al asegurar que no le tiene miedo.

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella Foto: Presidencia/Semana

Este domingo, de acuerdo con la denuncia de Abelardo de la Espriella, empezó a circular a través de diferentes cuentas que siguen al presidente Gustavo Petro, un documento de un presunto informe de inteligencia, donde menciona lo que el mandatario escribió en su publicación del pasado 4 de abril.

“El farsante de Gustavo Petro pone a sus bodegas a filtrar este ‘informe de inteligencia’. Ni para hacer montajes sirves Petro, si eso es lo que produce la DNI, no da ni pena”, denunció el candidato al mostrar el documento.

De la Espriella le envió un mensaje a la Dirección Nacional de Inteligencia, para que se pronuncie si en realidad ese documento que está circulando en las redes fue producido en la entidad y a quiénes se le ha entregado.

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“Señores DNI, amparado en el derecho de petición consagrado en la Constitución Nacional, sírvanse informarme si este documento fue producido por ustedes y en caso de ser así, certifiquen a quién o quiénes han entregado copia”, señaló el aspirante presidencial.

Finalmente, el candidato le dijo a Petro: “Te equivocas conmigo: no solo no conozco a quienes ahí se menciona sino que no me voy a detener ante tus ataques y amenazas para derrotar a tu candidato, el cobarde que se esconde detrás de ti y tu gobierno para no dar la cara, Iván Cepeda”.