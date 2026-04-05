Roy Barreras no cree en interceptaciones ilegales contra Abelardo de la Espriella: “Puro ruido”

A las presuntas interceptaciones contra Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia, se refirió Roy Barreras, otra de las figuras en el tarjetón para las elecciones de mayo, en las que Colombia escogerá al sucesor de Gustavo Petro.

A medida que se acerca la fecha de los comicios la batalla se vuelve más agresiva y no cesan los ataques de un lado y de otro.

En el caso de De la Espriella, entidades de vigilancia y control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría ya están revisando las posibles interceptaciones a su campaña presidencial, y, mientras tanto, Barreras se refirió a ello con su acostumbrado tono pausado pero incisivo.

No cree en las interceptaciones

A través de un video compartido desde su campaña, dijo que no cree en las mencionadas interceptaciones, y que se trataría de puro ruido, “pura especulación”.

Barreras manifestó que el candidato de la extrema derecha tendría esa necesidad de hacer ruido para figurar, pues “nunca ha sacado un voto, nunca ha ido a las urnas, nunca ha ganado una elección. Intenta derrotar a su contrincante directa Paloma Valencia”.

Tarjetón elecciones presidenciales. Foto: ..

El caso de las presuntas interceptaciones a De la Espriella ha dado de qué hablar. El político del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien ganó una curul en el Congreso de la República, en las pasadas elecciones, manifestó: “No es un juego, ya nos asesinaron a Miguel Uribe, nos amenazaron de muerte a Paloma Valencia y ahora están chuzando a Abelardo de la Espriella. El único con garantías en Colombia es Iván Cepeda. La oposición está en altísimo riesgo y a Petro no le importa”.

En defensa de las garantías electorales

En ese sentido, el candidato salió en defensa de las garantías electorales, para lo cual, argumentó que en el pasado, se ha evidenciado que existen. Para ello, puso los ejemplos de las elecciones en las que ganó Juan Manuel Santos, que fue con el mismo sistema electoral con el que posteriormente perdieron el plebiscito por los acuerdos de paz. Agregó que después ganó Iván Duque, siendo de la oposición a Santos y funcionó el sistema electoral, al igual que —posteriormente— ganó un modelo de izquierda, el de Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella, Roy Barreras y Paloma Valencia, candidatos presidenciales. Foto: Foto SEMANA, foto José Vargas y foto SEMANA

¿A quién beneficia el ruido?

Según Barreras, el ruido que se está generando con la presunta interceptación a la campaña de De la Espriella, le sirve a Iván Cepeda, pues —a su juicio— al candidato del Pacto Histórico le resultaría más fácil derrotarlo a él que a Paloma Valencia.

La especulación que se estaría haciendo en la campaña de De la Espriella también le serviría a ambos (agregó a Valencia), porque, desde su perspectiva, “polarizan la discusión entre izquierda y derecha, y así pretenden invisibilizar al centro, como si no existiera”.

Barreras pidió no olvidar que son entre 4 y 5 millones de colombianos que aún no han decidido y que serán definitivos en las elecciones.