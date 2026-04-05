“Estás poniendo a Colombia en el más negativo de los riesgos”: suegro de Paloma Valencia a Sergio Fajardo

Mensaje va, mensaje viene. Luego de que el exministro de Ambiente y suegro de Paloma Valencia le enviara un mensaje directo a Sergio Fajardo, a través de redes sociales, el intercambio de frases se extendió más de lo que probablemente ellos mismos tenían previsto.

Manuel Rodríguez Becerra, profesor emérito de la Universidad de los Andes, tras haber sido el primer ministro que tuvo la cartera de Ambiente en Colombia, la cual fue creada en el gobierno de César Gaviria, empezó el diálogo virtual.

Le había pedido retirar su candidatura para sumarse a Valencia

El docente e investigador, en busca de traer a sus filas a Fajardo, le pidió su reflexión en Semana Santa, sugiriéndole que retirara su candidatura a la presidencia para unirse a su nuera: Paloma Valencia.

Sergio Fajardo, Manuel Rodríguez y Paloma Valencia. Foto: Fotomontaje SEMANA

Fajardo prontamente le respondió, asegurando que quiere ser una alternativa diferente, por lo que le dijo que su solución, a la que llamó binaria, es poco menos que “precaria”, calificó.

Cuando ya parecía que terminaba el intercambio de mensajes, ante la invitación de Becerra y la respuesta tajante de Fajardo, apareció un nuevo trino.

El nuevo trino

El exministro y académico, después de llamar “admirado” al candidato presidencial que se le conoce como “El profe”, prácticamente señaló a Fajardo de estar poniendo a Colombia contra las cuerdas. No solo le dijo que estaba viviendo en un mundo de ilusiones, sino que, si continuaba allí “estás colocando a Colombia en el más negativo de los riesgos de nuestra historia: que Iván Cepeda llegue al poder”.

Fajardo / Paloma Valencia

Analistas políticos estiman que una alianza entre Valencia y Fajardo sumaría fuerzas para contrarrestar al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, que ha aparecido en la mayoría de las encuestas de opinión como el favorito.

Fajardo, por su parte, se ha mantenido firme, con la convicción de que puede llegar solo, por lo que se desmarcó de una consulta interpartidista.

Fajardo no irá en las consultas

Con su aspiración presidencial va de la mano de Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, con lo cual, vuelve a marcar su tendencia de poner el tema educativo como prioridad. En esa línea habría la mayoría silenciosa con la que Fajardo aspira a ganar.

En sus filas tiene a gente como Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, quien es su actual asesor económico. Los tres grandes ejes de su propuesta de gobierno son: atención a la crisis con recuperación segura; esperanza, para que Colombia salga adelante; y dignidad, asumiendo un compromiso social en serio.