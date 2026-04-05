Sergio Fajardo responde al suegro de Paloma Valencia, sobre adhesión a su campaña. Esto dijo

Una respuesta contundente entregó el candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, al llamado que le hizo Manuel Rodríguez Becerra, exministro colombiano y suegro de Paloma Valencia, aspirante a llegar a la Casa de Nariño, con el respaldo del partido Centro Democrático.

Becerra había pedido a Fajardo que aprovechara los días santos para reflexionar y pensara en adherir a la campaña de Valencia, si es que estaba entre los que no querían que gane los comicios Iván Cepeda.

Fajardo, tras asegurar que al igual que Becerra, tampoco quiere que gane el candidato del Pacto Histórico, dijo que la solución que daba el exministro de Medio Ambiente era de “elemental lógica binaria”.

Calificó dicha solución como precaria por lo que explicó de la siguiente manera: “En Colombia, más de uno estamos convencidos de que la polarización Petro (Cepeda) vs. Uribe (Paloma+De la Espriella) es profundamente dañina para el país”.

Según la respuesta de Fajardo, seguirá luchando por una alternativa diferente, y aseveró: “No nos vamos a rendir, tenemos la convicción de que es lo mejor para Colombia”.

Opción alternativa

El Profe, como le llaman al candidato antioqueño que quiere llegar al palacio de gobierno de Colombia, señaló que por décadas son otros los que han tenido el poder.

“Nosotros hemos construido un camino alternativo y tenemos muchas razones por las cuales luchar. Somos hijos de la Constitución del 91 y creemos en la democracia”, afirmó.