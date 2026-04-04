El exministro Manuel Rodríguez, suegro de Paloma Valencia, le pide a Sergio Fajardo que se retire y adhiera a ella

Manuel Rodríguez Becerra es uno de los líderes ambientales más respetados del país. Es conocido por haber sido el primer ministro de Ambiente de Colombia en 1992 y por ser el fundador del Foro Nacional Ambiental. También es el papá de Tomás Rodríguez, el esposo de Paloma Valencia.

El exministro sorprendió con un trino que publicó en su cuenta de X este sábado: “Esperemos que los días Santos hayan servido a Sergio Fajardo para entender que si no retira su candidatura y se adhiere a Paloma Valencia simplemente estará favoreciendo a Iván Cepeda”.

Él es Tomás Rodríguez Barraquer, el discreto esposo de Paloma Valencia, quien ganó la Gran Consulta por Colombia

Ante la pregunta de una internauta que lo cuestiona por su autoridad moral para hacer esa petición, dado el parentesco que lo une con la candidata del uribismo, el exministro contestó: “Simplemente, Fajardo no tiene la más mínima posibilidad. Si no renuncia favorecería a Cepeda”.

Hace unos días, el exministro había escrito en respuesta a unas declaraciones de María Ángela Holguín, la excanciller, pareja del candidato de centro: “Fajardo con su posición está contribuyendo al triunfo de Iván Cepeda. Inentendible”.