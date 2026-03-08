Política

Así es Tomás Rodríguez Barraquer, el discreto esposo de Paloma Valencia, quien ganó La Gran Consulta por Colombia

Se trata de un académico que ha tenido diferencias ideológicas con la senadora, pero la ha acompañado en todo su proceso político.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 6:51 p. m.
El esposo de Paloma Valencia ha sido un hombre de pocos reflectores.
El esposo de Paloma Valencia ha sido un hombre de pocos reflectores. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Tomás Rodríguez Barraquer es uno de los familiares que más está alejado de los radares públicos dentro de toda la baraja de candidatos que se midió este 8 de marzo en las consultas interpartidistas.

Se trata del esposo de Paloma Valencia Laserna, quien se impuso en la Gran Consulta por Colombia e irá a la primera vuelta acompañada por los demás candidatos de ese proceso y es respaldada por el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe.

Rodríguez Barraquer ha preferido mantenerse al margen de los micrófonos y las cámaras y por eso pocas veces se le ha visto junto a Valencia; sin embargo, siempre la ha apoyado en todos sus procesos y esta vez no ha sido la excepción.

ELECCIONES 2026
Paloma Valencia irá a la primera vuelta presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La misma Valencia ha reconocido que Rodríguez no tiene un pensamiento similar al suyo, pero han logrado formar una familia a pesar de esas diferencias políticas.

“Yo estoy casada con un mamerto”, reconoció la senadora entre risas recientemente en un encuentro público. Lo considera así porque sus afiliaciones políticas han sido distintas a la trayectoria de su esposa; por ejemplo, ella aseguró que “era seguidor de Mockus”.

De hecho, ella contó una anécdota que tuvo con su esposo y con Amapola, la hija de Valencia y Rodríguez. Ella les preguntó “quién era Mockus”, a lo que ambos le contestaron que era el antiguo líder político que él tenía, porque ahora es su esposa.

Valencia ha hecho reflexiones sobre esas diferencias ideológicas. “Si uno deja de querer gente que no piensa como uno, si uno no tiene la disciplina de querer la gente que piensa como uno, uno empieza a creer que son malos, que lo que quieren hacer es daño. Yo creo que un ejercicio que tenemos que hacer los colombianos es querer a alguien que no piense como uno”, afirmó la candidata presidencial.

Rodríguez es hijo del exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, quien fue la primera figura en estar en ese cargo y un referente académico en temas medioambientales.

ELECCIONES MARZO 8 2026
En medio de la jornada electoral, Paloma Valencia estuvo acompañada de su hija, Amapola. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Asimismo, es hijo de Carmen Barraquer, una médica investigadora de esa familia, que fundó la reconocida Clínica Barraquer.

Rodríguez se ha enfocado más en su trabajo académico, pero no ha dejado de respaldar a su esposa y los proyectos políticos que ha emprendido; por eso, la estará acompañando en lo que resta del camino electoral.

Valencia reveló que en el 2022 su esposo decidió votar en blanco, porque ninguno de los candidatos lo convencía. “No quiso votar por Rodolfo”, aseguró Valencia.

