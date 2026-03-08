Paloma Valencia, tras ejercer su derecho al voto, lanzó advertencia sobre discurso de “fraude” de Petro: “Parece más bien una preparación”

La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, habló nuevamente alrededor de la 1 de la tarde de este domingo 8 de marzo, horas después de ejercer su derecho al voto en Bogotá. En SEMANA, se refirió, entre otros temas, al discurso del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude en los resultados electorales de este domingo.

“Lo del presidente Petro parece más bien una preparación por si pierde, para poder decir que hubo fraude. Uno no puede quejarse del sistema electoral que lo eligió en 2022. ¿O es que el presidente está hablando de cosas que sabe y no las dijo?”, preguntó en entrevista con este medio.

Valencia, quien se mostró satisfecha por la campaña que realizó desde diciembre de 2025, cuando resultó elegida candidata única del Centro Democrático, y agradecida con sus electores con quienes recorrió el país, expresó su preocupación por las afirmaciones del presidente, ya que, sin duda, pueden generar alteraciones del orden público.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por eso, el registrador nacional, Hernán Penagos, ha insistido en que las elecciones en Colombia están blindadas y que el conteo no lo realiza exclusivamente una sola persona. Al contrario, implica varios procesos, incluso administrativos.

El procurador Gregorio Eljach, el registrador Hernán Penagos, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y la defensora del Pueblo, Iris Marín, conscientes de la irresponsabilidad y el peligro que supone un discurso presidencial que habla de “fraude”, han reconocido la transparencia y las garantías que brinda el sistema electoral colombiano. La logística que se aplicará este domingo es la misma que, por ejemplo, permitió a Petro ser congresista, alcalde de Bogotá y presidente de la República en democracia.

La Corte Suprema también respaldó esta semana las elecciones. Su presidente, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, pidió al Gobierno abstenerse de emitir cualquier tipo de mensaje que pueda desatar una ola de violencia.

Estas elecciones del 8 de marzo son atípicas, ya que, por primera vez desde el punto de vista institucional, la Casa de Nariño no acompaña la misión de la Registraduría, como es habitual. De hecho, no está prevista la presencia de Petro en la Plaza de Bolívar para dar apertura a la jornada electoral.

“Al presidente, posiblemente, no lo informan bien. Es absolutamente imposible hablar de fraude en Colombia. Se pueden cometer errores, pero no fraude y mucho menos delitos. No hay forma de que ocurra”, afirmó el registrador Penagos a SEMANA.

Él ha insistido en que no quiere que se repita la historia trágica del 28 de octubre de 2023 en Gamarra, Cesar: la sede de la Registraduría terminó quemada por una turba inconforme debido a desinformación. Duperly Arévalo, funcionaria de la Registraduría, murió incinerada. En el pueblo reinó el caos.

El candidato al Senado, Jorge Enrique Robledo, comparte una opinión similar a la de Paloma Valencia.

“Le sentí un tono muy anticorrupción a Gustavo Petro en sus palabras de inicio de las elecciones. Palabras que me obligaron a recordar que esa actitud anticorrupción no lo ha acompañado en su presidencia, empezando porque las reformas anticorrupción que incluyó en su programa de gobierno ni siquiera intentó convertirlas en normas legales. Y mucho menos ha sido la práctica anticorrupción del gobierno de Petro si recordamos los muchos casos de corrupción durante su administración e incluso durante su campaña electoral”, dijo.

Y remató: “Es evidente que Petro hará esfuerzos por engañar hasta el último minuto de su gobierno, y que esa será su práctica de expresidente”.