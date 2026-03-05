Elecciones 2026

Presidente de la Corte Suprema de Justicia envió enfático mensaje para que no se emitan discursos de violencia en elecciones

El magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez les hizo una petición a los “actores esenciales” en los comicios.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 12:45 p. m.
El magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema, lideró este jueves una reunión de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.
Dos horas y media duró la reunión en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la cual Hernán Penagos, el registrador nacional; Carlos Hernán Rodríguez, el contralor general; Gregorio Eljach, el procurador general, e Iris Marín, la defensora del pueblo, presentaron sus informes frente a las garantías electorales de los comicios legislativos que se adelantarán el próximo 8 de marzo.

Tras el encuentro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, emitió un parte de tranquilidad ante la forma como se realizarán las votaciones y los escrutinios.

“Una de las conclusiones de la reunión es la confianza que existe en el proceso electoral y las personas que lo supervisan”, precisó el magistrado Lenis Gómez.

En el encuentro, la Corte Suprema de Justicia puso de presente el papel de los jueces de la República como escrutadores, punto fundamental para la transparencia de las elecciones.

