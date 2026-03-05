Presidente de la Corte Suprema de Justicia envió enfático mensaje para que no se emitan discursos de violencia en elecciones

Dos horas y media duró la reunión en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la cual Hernán Penagos, el registrador nacional; Carlos Hernán Rodríguez, el contralor general; Gregorio Eljach, el procurador general, e Iris Marín, la defensora del pueblo, presentaron sus informes frente a las garantías electorales de los comicios legislativos que se adelantarán el próximo 8 de marzo.

Tras el encuentro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, emitió un parte de tranquilidad ante la forma como se realizarán las votaciones y los escrutinios.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, presentó las conclusiones de la trascendental reunión para las elecciones del 8 de marzo: "Hay confianza en el proceso electoral".

“Una de las conclusiones de la reunión es la confianza que existe en el proceso electoral y las personas que lo supervisan”, precisó el magistrado Lenis Gómez.

En el encuentro, la Corte Suprema de Justicia puso de presente el papel de los jueces de la República como escrutadores, punto fundamental para la transparencia de las elecciones.

“De manera particular se destacó cómo en el proceso electoral intervienen, por una parte los ciudadanos del común que son los jurados de votación, y por otra parte los jueces quienes realizan el escrutinio”, precisó.

Estas acciones llevan a que los ciudadanos puedan votar en todo el territorio de manera libre, voluntaria y sin presiones de ningún tipo.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado para evitar discursos de violencia en el desarrollo del proceso electoral.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que se informe con fuentes confiables y verificadas, y ejerzan su derecho al voto”, enfatizó.

Igualmente, de ver irregularidades, presiones o amenazas, el magistrado indicó que existen todos los canales para poner en conocimiento de las autoridades las situaciones para que actúen y protejan el proceso electoral.

Finalmente, les envió un mensaje a los partícipes para que se abstengan de emitir cualquier tipo de mensaje que lleve a una ola de violencia o acciones que afecten la tranquilidad de la jornada.

“Es muy importante invitar a todos los actores esenciales para que las afirmaciones o expresiones sobre el proceso electoral sea desarrollado con respeto, que sean discursos civilizantes que no deriven en actos contrarios a la convivencia pacífica o de violencia”, manifestó.

Por su parte, el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, detalló que ya está lista toda la metodología para llevar a cabo las elecciones.

En algunas regiones donde se están presentando alteraciones del orden público ya se tomaron las medidas necesarias para que se realicen las votaciones.