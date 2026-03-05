Registrador Hernán Penagos, cada vez que Petro habla de posible fraude electoral: “Lo primero que pienso”

Desde días pasados, el presidente Gustavo Petro ha venido advirtiendo de un posible fraude electoral durante los escrutinios en los comicios que están por llevarse a cabo en el país.

“Si los datos de los colombianos y las colombianas son manejados por quien maneja los escrutinios electorales, si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”, dijo el presidente Petro en días pasados, en medio de un evento.

Lo anterior ha generado serios cuestionamientos al presidente Petro, dado que está poniendo en duda la institucionalidad a pocos días de las elecciones.

Es por ello que, en El Debate de SEMANA, el registrador Hernán Penagos contó qué piensa cada vez que el presidente Petro habla de posible fraude electoral.

“Lo primero que pienso es que posiblemente no lo informan bien, de cómo se procesan los votos en Colombia, de cómo es el sistema electoral de nuestro país y cuáles son las garantías múltiples que tiene el proceso electoral nuestro. De pronto a veces se desconoce que, quienes cuentan los votos, son jurados de votación... 860 mil, casi un millón”, manifestó Penagos en El Debate.

En tal sentido, Penagos dijo enfáticamente que no es posible que se fragüe un fraude electoral en los próximos comicios.

“Al final quienes cuentan los votos son ciudadanos del común, seguramente que tienen interés político en uno u otro sector de las orillas políticas de Colombia. Y esas personas son ciudadanos y ciudadanas que con vocación le prestan un servicio a la ciudadanía. Si nosotros no tuviéramos casi un millón de jurados de votación, no habría quién contara los votos en Colombia, no es la Registraduría la que lo hace”, agregó Penagos en El Debate.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate al registrador Hernán Penagos. Foto: Juan Carlos Sierra

Penagos también recordó que el escrutinio en Colombia lo realizan jueces de la República. “Es decir, ellos son los que toman las actas electorales y las declaran. No hay manera de que la Registraduría divulgue datos diferentes por una sencilla razón: porque las actas electorales de cada una de las mesas de Colombia, las diligencian los jurados”, aseveró.

De tal modo, el registrador explicó que luego lo que procede es comparar la divulgación que hace la Registraduría con las actas electorales de cada mesa.

“Claro que se pueden cometer errores, sin duda, pero no fraudes y mucho menos delitos. Insisto, 800 mil jurados no van a conectarse en un WhatsApp, o 500, o 1.000, para mirar cómo alteran los resultados. Eso es impensable, no hay forma de que eso ocurra”, insistió el funcionario en El Debate.