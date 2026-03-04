“El software y el sistema es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual”: Hernán Penagos

El registrador Hernán Penagos volvió a referirse a la seguridad que tiene el sistema electoral para los comicios que se desarrollarán en este 2026. Según dijo, se trataría del mismo software que se ha utilizado en los últimos años pero con mayores componentes de seguridad.

“Los software que utiliza la Registraduría y el sistema electoral actual es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas incluyendo el actual”, aseguró Penagos.

El registrador se refirió al preconteo y aclaró que se trata de datos preliminares de la mesa de votación y no de resultados oficiales, que son los dados por los jueces del país, 9.300 de ellos, que conforman la comisión escrutadora.

El registrador Hernán Penagos le respondió a Petro por cuestionamientos de la jornada electoral. Foto: El País

La aclaración de Penagos se da tras la insistencia del Gobierno nacional y del Pacto Histórico de una narrativa oficial para deslegitimar el proceso electoral a cargo de la Registraduría.

El presidente Petro pidió en las últimas horas que se impugnen todas las mesas de votación por parte del petrismo, pues el mandatario generó dudas en el escrutinio. Igualmente, desde el Pacto Histórico hablaron de una estrategia en la que montarán una especie de Registraduría paralela para hacer su propio conteo.

Asimismo, han solicitado una revisión técnica e independiente del software electoral, sin embargo, la realidad es que eso ya se hizo por parte de la Registraduría pues existe una comisión compuesta por distintos actores, nacionales e internacionales, que verifican esos hechos.

Registraduría informa que ya se realizó proceso de congelamiento de software de preconteo y escrutinio

De esa comisión especial hacen parte la Procuraduría General de la Nación, auditores de las mismas organizaciones políticas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA, la auditoría externa internacional IIDH / CAPEL y la Misión de Observación Electoral (MOE).

En las últimas horas el registrador Penagos informó que ya se congeló el software de preconteo y escrutinio, un proceso clave que mantendrá en custodia hasta después de las elecciones el preconteo, el escrutinio y la digitalización de los formularios E-14.

El presidente Gustavo Petro insiste en cuestionar las elecciones. Foto: Presidencia

En medio de eso se identificaron los servidores, es decir el hardware, donde están alojados los códigos fuente y los ejecutables de la plataforma y se realizó una copia de los códigos fuente y los ejecutables de la plataforma que se encuentran en un medio magnético.

Esto contará con el registro del código hash en cada uno de los códigos fuente y los ejecutables y fue enviado a la Procuraduría para que sean guardados en una bodega de almacenamiento.

“El próximo domingo, a las 4 de la tarde, cuando se pongan en funcionamiento los softwares de preconteo, escrutinio y consolidación de los resultados electorales, se verificará que los códigos hash se mantienen y con esto hay absoluta claridad y certeza de que no se ha modificado ninguno de esos sistemas de información antes de iniciar el proceso”, aseguró Penagos.