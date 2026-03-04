Política

Registraduría informa que ya se realizó proceso de congelamiento de software de preconteo y escrutinio

Se trata de una medida de protección adicional para blindar las elecciones del próximo domingo.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 7:24 a. m.
El registrador Hernán Penagos ha detallado todo el proceso por medio del cual se han blindado las elecciones.
El registrador Hernán Penagos ha detallado todo el proceso por medio del cual se han blindado las elecciones. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En medio de la jornada electoral que se vivirá en el país el próximo domingo, 8 de marzo, la Registraduría informó de un procedimiento clave que ya fue realizado y que busca blindar aún más las elecciones y el resultado que se entregue.

Según detalló el órgano electoral, ya fue congelado el código fuente del software, tanto del preconteo como del escrutinio, que se refieren al primer informe público y el resultado final, correspondientemente.

Una de las garantías que tiene este proceso es que en el acto hicieron presencia distintos organismos tanto del país como externos. Estuvieron representantes de la Procuraduría General de la Nación, auditores de las mismas organizaciones políticas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA, la auditoría externa internacional IIDH / CAPEL y la Misión de Observación Electoral (MOE).

Hernán Penagos, registrador nacional.
El registrador nacional Hernán Penagos detalló ese proceso. Foto: Guillermo Torres

Ante la presencia de estos organismos se hizo la entrega, el registro y la custodia del software de preconteo, escrutinio y digitalización de los formularios E-14, así como el de consolidación y divulgación de los resultados para las elecciones al Congreso de la República.

Ese proceso contempla varias etapas. La primera es que se identificaron los servidores, es decir el hardware, donde están alojados los códigos fuente y los ejecutables de la plataforma.

¿Ya consultó si es jurado de votación en las elecciones del 8 de marzo de 2026? Registraduría dice que son 862.392 los colombianos elegidos

La segunda fue la realización de la copia de los códigos fuente y los ejecutables de la plataforma que se encuentran en un medio magnético. La tercera fue el registro del código hash de cada uno de los códigos fuente y los ejecutables.

La cuarta la compresión en archivo de los códigos fuente y los ejecutables con sus respectivos hash, que estará protegido por una contraseña que está compuesta por 24 caracteres, compuesto por 6 caracteres de la Registraduría, 6 de la UT ILE 2026, 6 de dos auditores de las agrupaciones políticas acreditadas y 6 de la Procuraduría General.

Elecciones. Imagen de referencia.
El próximo domingo los colombianos asistirán a las urnas. Foto: Registraduría.

Una quinta etapa consistió en el embalaje en sobre de seguridad magnético donde está la copia de los hash del código fuente y los ejecutables de cada plataforma.

Finalmente, eso fue enviado a custodia a la Procuraduría General de la Nación en cajas de seguridad para que sean resguardados en una bodega de almacenamiento.

“El próximo domingo, a las 4 de la tarde, cuando se pongan en funcionamiento los softwares de preconteo, escrutinio y consolidación de los resultados electorales, se verificará que los códigos hash se mantienen y con esto hay absoluta claridad y certeza de que no se ha modificado ninguno de esos sistemas de información antes de iniciar el proceso”, aseguró el registrador Hernán Penagos.

