¿Ya consultó si es jurado de votación en las elecciones del 8 de marzo de 2026? Registraduría dice que son 862.392 los colombianos elegidos

Las personas designadas que no cumplan su labor pueden ser destituidas de su trabajo o sancionadas económicamente.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 2:23 p. m.
Foto de referencia de personas ejerciendo como jurados de votación en Colombia
Foto de referencia de personas ejerciendo como jurados de votación en Colombia Foto: Guillermo Torres / Semana

Un total de 862.392 personas prestarán su servicio como jurados de votación durante las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la presidencia del próximo domingo, 8 de marzo.

De los jurados de votación designados para esta jornada, 331.005 corresponden a empleados de empresas privadas, 277.620 a estudiantes, 129.417 a funcionarios públicos, 101.506 a docentes y 22.844 a simpatizantes de las organizaciones políticas.

Las consultas del 8 de marzo tendrían una baja participación, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Los jurados de votación deberán desempeñar tareas determinantes para garantizar el buen suceso del proceso electoral:

1. De 8:00 a. m. a 4:00 p. m., atender el proceso de las votaciones.

2. Después de las 4:00 p. m., contar los votos y diligenciar de manera manual los resultados de las votaciones en los formularios E-14 o actas electorales.

¿Cómo se debe diligenciar el formulario E-14?

1. Registrar de manera clara y de forma horizontal dato por dato en los tres ejemplares: claveros, delegados y transmisión.

2. Si la cifra tiene 3 dígitos, deben escribir cada número en su propia casilla, de izquierda a derecha.

3. Si la cifra tiene 1 o 2 dígitos, en las casillas que anteceden deben rellenar la marca de agua del círculo.

4. Si no hay votación, no se deben diligenciar las casillas correspondientes a los partidos y candidatos que no obtuvieron votos. Esto ahorra tiempo, evita confusión visual y agiliza el proceso de transmisión y escrutinio.

A diferencia de elecciones pasadas, en esta ocasión no se rayarán ni tacharán los espacios sin sufragios en el E-14.
A diferencia de elecciones pasadas, en esta ocasión no se rayarán ni tacharán los espacios sin sufragios en el E-14. Foto: Jorge Eduardo Morales

Es de reiterar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes, sin justa causa, no asistan a desempeñar las funciones o las abandonen podrían ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un día compensatorio de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.

Aquí se puede digitar la cédula y corroborar si es o no jurado de votación

Las elecciones legislativas en Colombia tendrán lugar el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirá al nuevo Congreso de la República. También será la jornada para definir a los candidatos ganadores de las denominadas consultas, que son preaspirantes presidenciales que se medirán entre sí para elegir a uno solo de sus adeptos con miras a los comicios de mayo.

Entre tanto, las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

