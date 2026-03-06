¿Cómo consultar su puesto de votación para las elecciones del 8 de marzo en Colombia?

Las próximas elecciones legislativas son uno de los eventos más importantes que trae 2026. En este año se seleccionarán los representantes del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia y, a su vez, habrá consultas interpartidistas, en las que se escogerán algunos de los candidatos a la primera vuelta de las presidenciales.

Por ello, el siguiente domingo 8 de marzo es una fecha que millones de colombianos ya tienen reservada en sus calendarios para ejercer su derecho fundamental.

Anteriormente, consultar la mesa de votación podía llegar a ser un proceso que demandaba tiempo. En algunos casos había que acudir a alguna sede de la Procuraduría, llamar a sus líneas de atención o revisar constantemente los medios impresos para verificar a dónde el votante debería dirigirse.

Gracias a la tecnología, este tipo de procesos han evolucionado y ahora, en cuestión de segundos, se puede consultar la mesa de votación.

Para estas elecciones del 2026, la Registraduría llegará a zonas rurales donde nunca antes se habían instalado puestos de votación. Foto: Registraduria - API

Procesos para consultar su mesa de votación:

Paso 1:

Desde su celular o computador, ingrese a su navegador de confianza y escriba: “consultar mesa de votación 2026”. Después de esa búsqueda deberá ingresar al enlace que dice “Lugar de votación”, de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Paso 2:

Una vez dentro de la página, debe ingresar al cuadro de texto que tiene como título la pregunta “¿Dónde puedo votar?”. Debajo de ahí deberá colocar su número de cédula y confirmar que no es un robot.

Paso 3:

Dé clic en el botón azul claro que dice “consultar” y espere a que cargue la página nuevamente.

Así de sencillo es consultar su puesto de votación; es un proceso que no muchos ciudadanos tienen en cuenta antes de las elecciones y esperan hasta el último minuto para confirmar este dato de vital importancia.

De igual forma, existen otras opciones para consultar su mesa de votación, como el nuevo chatbot de la aplicación WhatsApp, que presentó la Registraduría.

Es importante planear su recorrido al punto asignado con anterioridad, teniendo en cuenta que, como de costumbre, será en un día festivo, donde en algunas ocasiones no todas las rutas de TransMilenio y SITP están disponibles para movilizar a todos los ciudadanos por la capital.

Así mismo sucede en otras ciudades y sus respectivos sistemas de transporte; es de vital importancia que todos aquellos que tienen intenciones de votar tengan claro cómo llegarán a su mesa y se devolverán a sus hogares.