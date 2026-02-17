Política

Elecciones 2026: así puede consultar desde WhatsApp el lugar de votación y verificar si es jurado

El nuevo servicio fue presentado por la Registraduría y puede usarse a través de WhatsApp.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 3:59 p. m.
Imagen de referencia de la Registraduría y nueva aplicación digital.
Imagen de referencia de la Registraduría y nueva aplicación digital. Foto: Getty/Semana.

La Registraduría presentó un nuevo servicio digital que facilitará el acceso a la información para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026 a través de WhatsApp.

La entidad contó que la herramienta cuenta con ocho funcionalidades a las que el usuario puede acceder con solo enviar su número de cédula.

Por ejemplo, conocer el lugar de votación, verificación de designación como jurado de votación y datos sobre los candidatos y listas electorales para las contiendas.

Elecciones en medio del conflicto: el reto de llevar nuevas mesas de votación a las zonas CITREP

De igual manera, conocer los resultados preliminares en tiempo real, los cronogramas con fecha clave del proceso electoral y las tarjetas electorales.

Política

David Gómez: “Las bandas criminales nos están montando pequeños Bronx en cada localidad de Bogotá”

Política

Gustavo Petro criticó los anteriores decretos del salario mínimo: “Se ha estafado a los trabajadores”

Política

Julio César Triana lanza duras críticas contra Petro y su Gobierno por declaraciones sobre Kevin Acosta: “Ya raya en lo inhumano”

Política

José Macea Gómez: “Los municipios PDET necesitan infraestructura urgente”

Política

Catherine Juvinao denuncia a asesor de campaña de Carolina Corcho que habría pedido donaciones por Nequi a través de empresa “fantasma”

Política

Gustavo Petro publicó polémico video y congresista del Partido Conservador lo desmintió: “Claramente no soy yo”

Política

“¡Indolente! Su ego no le da para más": siguen las críticas contra Gustavo Petro por declaraciones sobre Kevin Arley Acosta

Política

Daniel Palacios le pidió a la justicia de Estados Unidos investigar las menciones a Iván Cepeda en los computadores incautados a Raúl Reyes

Política

Registraduría responde a polémica sobre posibles firmas “no avaladas” de Abelardo de la Espriella

Nación

Rechazan demanda que pretendía tumbar el comité promotor de la Asamblea Constituyente

Finalmente, los usuarios también podrán navegar para acceder al plan de trabajo institucional para las elecciones de 2026 y a las capacitaciones de los jurados de votación.

El registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó que este recurso no solo funciona en el territorio nacional, los connacionales que estén fuera del país lo pueden usar.

Presentación de herramienta digital de la Registraduría.
Presentación de herramienta digital de la Registraduría. Foto: Registraduría.

“El chatbot facilita el acceso a la información electoral para personas de todas las edades y niveles educativos, desde cualquier lugar del territorio o del exterior”, dijo Penagos.

El alto funcionario agregó que se trata de un canal diseñado para que los ciudadanos puedan acceder a la información de las elecciones de forma sencilla, ágil y segura.

“Con este nuevo servicio, la Registraduría Nacional reafirma su compromiso con un proceso electoral más informado, accesible y transparente, que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana”, detalló la entidad.

Registraduría instalará 574 nuevos puestos de votación para las elecciones de Congreso de 2026

Las personas interesadas pueden acceder al servicio escaneando el siguiente QR que compartió la Registraduría a través de un boletín de prensa:

QR del chatbot de la Registraduría.
QR del chatbot de la Registraduría. Foto: Registraduría.

Más de Política

David Gómez es la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Partido Conservador.

David Gómez: “Las bandas criminales nos están montando pequeños Bronx en cada localidad de Bogotá”

El presidente Gustavo Petro en alocución sobre el salario mínimo vital.

Gustavo Petro criticó los anteriores decretos del salario mínimo: “Se ha estafado a los trabajadores”

Niño Kevin, Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo y Julio César Triana

Julio César Triana lanza duras críticas contra Petro y su Gobierno por declaraciones sobre Kevin Acosta: “Ya raya en lo inhumano”

Candidato al Senado José Macea Gómez.

José Macea Gómez: “Los municipios PDET necesitan infraestructura urgente”

Catherine Juvinao y Carolina Corcho

Catherine Juvinao denuncia a asesor de campaña de Carolina Corcho que habría pedido donaciones por Nequi a través de empresa “fantasma”

El presidente Gustavo Petro publicó polémico video en sus redes sociales.

Gustavo Petro publicó polémico video y congresista del Partido Conservador lo desmintió: “Claramente no soy yo”

Alfredo Deluque, Gustavo Petro y Kevin Arley Acosta.

“¡Indolente! Su ego no le da para más": siguen las críticas contra Gustavo Petro por declaraciones sobre Kevin Arley Acosta

Daniel Palacios, precandidato presidencial.

Daniel Palacios le pidió a la justicia de Estados Unidos investigar las menciones a Iván Cepeda en los computadores incautados a Raúl Reyes

Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo

“No sé qué pasa”: Gustavo Petro volvió a cuestionar a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo; este fue el momento

Noticias Destacadas