Elecciones 2026: así puede consultar desde WhatsApp el lugar de votación y verificar si es jurado

La Registraduría presentó un nuevo servicio digital que facilitará el acceso a la información para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026 a través de WhatsApp.

La entidad contó que la herramienta cuenta con ocho funcionalidades a las que el usuario puede acceder con solo enviar su número de cédula.

Por ejemplo, conocer el lugar de votación, verificación de designación como jurado de votación y datos sobre los candidatos y listas electorales para las contiendas.

De igual manera, conocer los resultados preliminares en tiempo real, los cronogramas con fecha clave del proceso electoral y las tarjetas electorales.

Finalmente, los usuarios también podrán navegar para acceder al plan de trabajo institucional para las elecciones de 2026 y a las capacitaciones de los jurados de votación.

El registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó que este recurso no solo funciona en el territorio nacional, los connacionales que estén fuera del país lo pueden usar.

Presentación de herramienta digital de la Registraduría. Foto: Registraduría.

“El chatbot facilita el acceso a la información electoral para personas de todas las edades y niveles educativos, desde cualquier lugar del territorio o del exterior”, dijo Penagos.

El alto funcionario agregó que se trata de un canal diseñado para que los ciudadanos puedan acceder a la información de las elecciones de forma sencilla, ágil y segura.

“Con este nuevo servicio, la Registraduría Nacional reafirma su compromiso con un proceso electoral más informado, accesible y transparente, que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana”, detalló la entidad.

Las personas interesadas pueden acceder al servicio escaneando el siguiente QR que compartió la Registraduría a través de un boletín de prensa:

QR del chatbot de la Registraduría. Foto: Registraduría.