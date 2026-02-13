¿Ya sabe dónde debe votar? Esta herramienta de la Registraduría le confirma el lugar

Este 2026 la organización de las elecciones dio un salto tecnológico que busca acercar la logística del proceso a los ciudadanos ofreciendo mayor acceso a la información, pero también reduciendo obstáculos en ciertos procesos.

Una de las nuevas herramientas estará alojada en la página web de la Registraduría Nacional (www.registraduría.gov.co) y les permitirá a los colombianos conocer más detalles de los puestos y mesas de votación ubicados en Colombia y los consulados de los 67 países donde se desarrollarán las elecciones de Congreso de la República.

Al ingresar al botón “Elecciones 2026” y luego “Congreso de la República”, encontrará un mapa con el que podrá interactuar o a través de unas pestañas desplegables y consultar la información por departamento, municipio o consulado. Así podrá saber la ubicación exacta, el nombre y la cantidad de mesas por puesto de votación.

“Cualquier persona en Colombia o en el mundo puede consultar en la página web de la Registraduría los puestos de votación que instalaremos para las elecciones de 2026, saber cuántos son y en qué lugar estarán ubicados en el territorio nacional y el exterior. Esta es otra acción de transparencia porque abrimos la información de los puestos de votación para que cualquier ciudadano pueda acceder a ella”, sostuvo el registrador nacional, Hernán Penagos.

Las burbujas por colores distribuidas en el mapa indican la densidad de puestos: en naranja una concentración alta, en amarillo media y en verde baja. El registrador también aseguró que esta nueva estrategia, puesta en marcha por la Registraduría, hace parte de las medidas que buscan generar confianza en el proceso y combatir el abstencionismo.

La Registraduría ha avanzado en la implementación de soluciones tecnológicas en otros procesos como la inscripción de documentos de identidad para colombianos en el exterior, que garantiza la participación de quienes residen en otros países y que generalmente no participan en las elecciones.

También se avanza en simulacros en los que se ha puesto a prueba el software para la transmisión de resultados en tiempo récord de las elecciones del próximo 8 de marzo. El objetivo es garantizar que funcione de manera adecuada y transparente.