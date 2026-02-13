Elecciones 2026

¿Ya sabe dónde debe votar? Esta herramienta de la Registraduría le confirma el lugar

La Registraduría presentó el desarrollo tecnológico con el que busca que la ciudadanía, a través de la página web de la entidad, pueda conocer el número y ubicación de todos los puestos de votación en el país y en los consulados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 3:18 p. m.
La herramienta acerca a los electores a la información con el objetivo de disminuir la abstención.
La herramienta acerca a los electores a la información con el objetivo de disminuir la abstención. Foto: www.registraduría.gov.co

Este 2026 la organización de las elecciones dio un salto tecnológico que busca acercar la logística del proceso a los ciudadanos ofreciendo mayor acceso a la información, pero también reduciendo obstáculos en ciertos procesos.

Una de las nuevas herramientas estará alojada en la página web de la Registraduría Nacional (www.registraduría.gov.co) y les permitirá a los colombianos conocer más detalles de los puestos y mesas de votación ubicados en Colombia y los consulados de los 67 países donde se desarrollarán las elecciones de Congreso de la República.

Al ingresar al botón “Elecciones 2026” y luego “Congreso de la República”, encontrará un mapa con el que podrá interactuar o a través de unas pestañas desplegables y consultar la información por departamento, municipio o consulado. Así podrá saber la ubicación exacta, el nombre y la cantidad de mesas por puesto de votación.

“Cualquier persona en Colombia o en el mundo puede consultar en la página web de la Registraduría los puestos de votación que instalaremos para las elecciones de 2026, saber cuántos son y en qué lugar estarán ubicados en el territorio nacional y el exterior. Esta es otra acción de transparencia porque abrimos la información de los puestos de votación para que cualquier ciudadano pueda acceder a ella”, sostuvo el registrador nacional, Hernán Penagos.

Mejor Colombia

Del estigma al orgullo: el grafiti transforma barrios y redefine la identidad de ciudades como Bogotá y Medellín

Mejor Colombia

Mujeres en política: avances históricos y retos para que crezca su participación en el Congreso

Mejor Colombia

Así se define el censo electoral en Colombia: reglas, tiempos y exclusiones

Mejor Colombia

El poder del algoritmo: así influyen las redes sociales en el voto

Mejor Colombia

La historia que Colombia dibujó en silencio: un recorrido por los orígenes del cómic nacional y su influencia en la cultura popular

Mejor Colombia

¿Cómo usar las cesantías para construir un mejor futuro?

Mejor Colombia

Lupa de la Unión Europea sobre las elecciones del 8 de marzo en Colombia: así avanza la misión en el país

Mejor Colombia

Carnaval de Barranquilla: todo listo para celebrar 20 años de la mágica Noche del Río

Política

Fuerza Ciudadana le abre las puertas a varios exFarc para estar en la contienda al Congreso

Política

Discurso de Gustavo Petro habló de vampiros que aparecen “pidiendo cacao por votos”

Las burbujas por colores distribuidas en el mapa indican la densidad de puestos: en naranja una concentración alta, en amarillo media y en verde baja. El registrador también aseguró que esta nueva estrategia, puesta en marcha por la Registraduría, hace parte de las medidas que buscan generar confianza en el proceso y combatir el abstencionismo.

La Registraduría ha avanzado en la implementación de soluciones tecnológicas en otros procesos como la inscripción de documentos de identidad para colombianos en el exterior, que garantiza la participación de quienes residen en otros países y que generalmente no participan en las elecciones.

También se avanza en simulacros en los que se ha puesto a prueba el software para la transmisión de resultados en tiempo récord de las elecciones del próximo 8 de marzo. El objetivo es garantizar que funcione de manera adecuada y transparente.

Más de Mejor Colombia

Festivales, colectivos y procesos comunitarios consolidan el arte urbano como un lenguaje legítimo que transforma el espacio público y redefine la identidad de sus habitantes.

Del estigma al orgullo: el grafiti transforma barrios y redefine la identidad de ciudades como Bogotá y Medellín

Las mujeres en Colombia pueden votar desde 1954 y fue el hito que abrió la puerta a la participación femenina en la política.

Mujeres en política: avances históricos y retos para que crezca su participación en el Congreso

Cada elección en Colombia parte de un elemento esencial: el censo electoral, la base oficial que define quiénes están habilitados para votar.

Así se define el censo electoral en Colombia: reglas, tiempos y exclusiones

Tiktok es la red social más usada actualmente para la comunicación política.

El poder del algoritmo: así influyen las redes sociales en el voto

Biblioteca Nacional - API

La historia que Colombia dibujó en silencio: un recorrido por los orígenes del cómic nacional y su influencia en la cultura popular

El 54% de los retiros totales de cesantías se destinaron a usos asociados a vivienda.

¿Cómo usar las cesantías para construir un mejor futuro?

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya comenzó su despliegue en Colombia para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Lupa de la Unión Europea sobre las elecciones del 8 de marzo en Colombia: así avanza la misión en el país

Este ritual se ha convertido en uno de los espacios más importantes para preservar y difundir las expresiones musicales y tradiciones del Caribe colombiano.

Carnaval de Barranquilla: todo listo para celebrar 20 años de la mágica Noche del Río

Se espera que el CNE realice al menos dos simulacros más antes de las elecciones del 8 de marzo.

Consejo Nacional Electoral pone a prueba sistema de testigos para elecciones del 8 de marzo

Woohland

Publicidad exterior en Colombia: así evoluciona para conectar con las audiencias

Noticias Destacadas