Registraduría Nacional trasladará 22 puestos de votación en Córdoba por emergencia invernal para elecciones del 8 de marzo

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 2:01 p. m.
Registraduría Nacional, puesto de votación, Referencial.
Registraduría Nacional, puesto de votación, Referencial. Foto: DANIEL JARAMILLO

En medio de la emergencia causada por la ola invernal, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció el traslado de 22 puestos de votación en el departamento de Córdoba con el fin de garantizar el derecho al voto durante las elecciones del Congreso programadas para el próximo 8 de marzo.

Registrador nacional anuncia plan para garantizar elecciones del 8 de marzo en Córdoba

La medida se adoptó tras un proceso de monitoreo y evaluación interinstitucional que evidenció afectaciones en varios puntos habilitados originalmente para la jornada electoral.

Según explicó el registrador nacional, Hernán Penagos, la prioridad es asegurar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones adecuadas.

“No se cancelarán las elecciones”: registrador anuncia reubicación de puestos en medio de la emergencia invernal en Córdoba

“Debemos garantizar los derechos políticos de los ciudadanos afectados por la ola invernal en Córdoba. Por esta razón, se trasladarán 22 puestos de votación para que cuenten con todas las condiciones y garantías”, afirmó el funcionario.

Vicky Dávila llama a vencer a la “izquierda radical” en la consulta del 8 de marzo: “lo impórtate es derrotar a Iván Cepeda, la gran amenaza”

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

Gustavo Petro se metió de lleno en el proceso electoral: habló de espacios en blanco y de impugnar mesas de votación

Gustavo Petro le hizo fuerte reclamo a la directora del ICBF en pleno evento público: así reaccionó la funcionaria

Las alertas del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las elecciones: ofrecerán hasta 50 millones de pesos para capturar a quien compre votos

Partidos y movimientos tienen plazo hasta el 1 de marzo para postular testigos electorales. CNE hace llamado a no dejar el trámite a último momento

Elecciones 2026: estos son los cambios que buscan facilitar la participación ciudadana

Piden al registrador nacional negar cambios en listas del Pacto Histórico, tras decisión del CNE

Consulta presidencial 2026: ¿Cómo votar en las consultas del 8 de marzo y que no le anulen el voto?

¿Su cédula digital dejará de funcionar? Registraduría aclara cuándo vence y cómo renovarla

La única forma de transportarse de manera segura en Córdoba es con pequeñas canoas.
La única forma de transportarse de manera segura en Córdoba es con pequeñas canoas. Foto: AFP

La mayoría de los traslados se concentrarán en Montería, capital departamental, donde se reubicarán 19 puestos de votación: 15 en la zona urbana y cuatro en el área rural, que en conjunto suman cerca de 300 mesas.

Entre los cambios más relevantes está el traslado desde instituciones educativas hacia otras sedes académicas y centros integrados que ofrecen mejores condiciones de acceso y seguridad.

Las alertas del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las elecciones: ofrecerán hasta 50 millones de pesos para capturar a quien compre votos
Las urnas abrirán a las 8:00 de la mañana del próximo domingo.
Las urnas abrirán a las 8:00 de la mañana del próximo domingo. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

En los municipios de Cereté, Lorica y Tierralta también se realizará el traslado de un puesto de votación en cada localidad, con el fin de evitar afectaciones a los electores por las condiciones climáticas y el estado de la infraestructura.

La Registraduría hizo un llamado a los ciudadanos a consultar previamente su lugar de votación para verificar posibles cambios y evitar contratiempos el día de las elecciones.

En conjunto, los cambios confirman que estas elecciones tendrán mayor control en la identificación de los votantes, una tarjeta electoral pensada para blindar el secreto del voto y una red de votación más extensa que hace cuatro años.
En conjunto, los cambios confirman que estas elecciones tendrán mayor control en la identificación de los votantes, una tarjeta electoral pensada para blindar el secreto del voto y una red de votación más extensa que hace cuatro años. Foto: Consejo Nacional Electoral - API

Estas medidas, según la autoridad electoral, buscan preservar la participación democrática en un contexto de emergencia, en una región que ha enfrentado fuertes lluvias, inundaciones y dificultades de movilidad en las últimas semanas.

Noticias Destacadas