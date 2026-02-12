Nación

Registrador nacional anuncia plan para garantizar elecciones del 8 de marzo en Córdoba

La entidad mantendrá un plan de identificación para entregar documentos a los ciudadanos afectados.

Redacción Nación
12 de febrero de 2026, 4:40 p. m.
Registrador Hernán Penagos y crisis en Córdoba.
Registrador Hernán Penagos y crisis en Córdoba. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Registraduría

Ante la difícil situación que se vive en Córdoba por cuenta de la emergencia climática, el registrador Hernán Penagos dio tranquilidad de que los comicios del próximo 8 de marzo, en los que se votarán las consultas y se elegirá al Congreso, se podrán desarrollar en este departamento.

Para esto, el funcionario anunció la activación de un plan de contingencia electoral, gracias al cual tienen ubicados los puestos de votación en las zonas con condiciones complejas.

Crisis en Córdoba por cuenta de las condiciones climáticas.
Crisis en Córdoba por cuenta de las condiciones climáticas. Foto: Registraduría

Estamos encontrando los lugares donde pudieran trasladarse eventualmente esos puestos de votación, para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía“, dijo.

Asimismo, la Registraduría confirmó que para el caso de Montería, una de las zonas más afectadas, se activó una acción inmediata con el propósito de brindar sus servicios a través de jornadas de identificación y facilitar la recuperación de documentos de identidad a los ciudadanos que han sido afectados por la ola invernal.

Por otro lado, Penagos remarcó la necesidad de que se vele por el pleno ejercicio del voto en Córdoba, más allá de las condiciones que hay.

Luego de anunciar la instalación de nuevos puestos de votación, el Registrador, Hernán Penagos, pidió el acompañamiento integral del Estado.
Registrador Nacional, Hernán Penagos. Foto: Registraduria - API

“Tenemos dificultades muy grandes que debemos superar, por ejemplo, algunos colegios que están inundados y otros ocupados como albergues por personas damnificadas, espacios que no se pueden utilizar para instalar puestos y mesas de votación“, manifestó.

Estamos mapeando esos lugares y siguiendo el comportamiento del invierno para encontrar posibilidades tras el desbordamiento del río Sinú“, agregó.

Por último, la entidad insistió en que tiene compromiso total con brindar el acceso oportuno a servicios de identificación y garantizar que los habitantes del departamento puedan participar activamente en los procesos democráticos con su cédula de ciudadanía, y en cada uno de los puestos y mesas de votación previstos para estos comicios.

Por lo pronto, cada día se ultiman detalles para lo que serán los comicios del 8 de marzo, que pueden marcar por completo un mapa político diferente para las elecciones presidenciales de 2026.

