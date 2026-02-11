Política

Registraduría responde a polémica sobre posibles firmas “no avaladas” de Abelardo de la Espriella

La autoridad electoral aseguró que, en los casos en los que sí se presentaron irregularidades, interpuso una denuncia ante la Fiscalía.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 2:52 p. m.
Abelardo de la Espriella durante la entrega de firmas ante la Registraduría.
Abelardo de la Espriella durante la entrega de firmas ante la Registraduría.

La Registraduría se pronunció sobre la polémica surgida por la recaudación de firmas de los grupos significativos de ciudadanos para respaldar candidatos a la Presidencia en las elecciones de 2026.

La autoridad electoral aclaró que solo encontró inconsistencias que representarían posibles fraudes en las signaturas presentadas por los grupos significativos de ciudadanos que respaldaron a Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao.

Es más, dice la Registraduría que sobre esos casos se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que sea el ente acusador el encargado de juzgar la posible incurrencia en delitos electorales.

“Durante el proceso de revisión de las firmas entregadas por los demás grupos significativos de ciudadanos, solo se encontraron incidencias como datos ilegibles o que no coinciden con el Archivo Nacional de Identificación (ANI), personas que no están en el censo electoral, entre otros“, indicó la entidad que dirige el registrador, Hernán Penagos.

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.
Entrega de firmas en la Registraduria de Abelardo de la Espriella.

Cada uno de los comités que formaron los candidatos a la Presidencia para apoyar su aspiración presidencial debía presentar 635.216 firmas válidas. Ese número corresponde al 3 % de los votos válidos que tuvo la primera vuelta presidencial de 2022, en la que participaron 21,1 millones de colombianos.

“Es de destacar que las orientaciones políticas de los ciudadanos son derechos fundamentales que se deben proteger. Por tanto, la información relacionada con los firmantes solo puede ser utilizada para la verificación de los apoyos y no puede ser de dominio público”, puntualizó la Registraduría.

Abelardo de la Espriella habla del silencio de Iván Cepeda; dice que tiene telonero y “se esconde tras las cortinas de humo” de Petro: “Así de insignificante”

Abelardo de la Espriella es uno de los punteros de las encuestas a la Presidencia, junto al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. De la Espriella irá directo a la primera vuelta, sin participar en consultas.

