Roy Barreras le envió un mensaje a la Corte Constitucional sobre la emergencia económica

El candidato a la Presidencia también habló de uno de sus oponentes, Abelardo de la Espriella.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 12:24 p. m.
El candidato a la Presidencia, Roy Barreras, le pidió a la Corte Constitucional garantizar los recursos de la emergencia económica.
El candidato a la Presidencia, Roy Barreras, le pidió a la Corte Constitucional garantizar los recursos de la emergencia económica. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El candidato a la Presidencia del Frente por la Vida, Roy Barreras, le pidió a la Corte Constitucional que garantice los recursos que espera recaudar el Gobierno nacional mediante la declaratoria de la emergencia económica.

“Yo lamenté mucho que el Congreso haya hundido la ley de financiamiento por la polarización. No era para golpear a Petro, sino para los recursos necesarios para los subsidios de los ancianos y los jóvenes. Y luego, la emergencia económica. Hoy respetuosamente insto a la Corte a que garantice los recursos de la emergencia económica; lo de Córdoba es una tragedia (…) Sí se necesita una emergencia económica y espero que la polarización no impida que lleguen los recursos solidarios”, pidió Barreras.

El alto tribunal suspendió de manera provisional la aplicación de los nuevos impuestos que había solicitado el poder Ejecutivo a través de ese decreto, hasta tanto no se efectúe un estudio de fondo del documento que pidió el Gobierno nacional.

A ese decreto se suma el nuevo anuncio del presidente Gustavo Petro, de declarar una emergencia social, económica y ambiental por los impactos del frente frío en tres departamentos del país, especialmente Córdoba.

El Gobierno asegura que, si la Corte le permite recaudar los recursos de la emergencia económica decretada en diciembre de 2025, no tendría que expedir el nuevo decreto por las inundaciones.

Juan Sebastián Gómez: “El Ministerio de la Igualdad no le cumplió a las barras”

El candidato del Frente por la Vida también se refirió a la denuncia que interpuso David Murcia Guzmán contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Barreras acusó a De la Espriella de construir su fortuna “de manera oscura, con clientes oscuros como el señor Murcia o el señor Álex Saab, que terminan denunciándolo a él mismo. Que responda ante las autoridades, pero ese abogado le ofrece a Colombia destripar a la oposición”.

