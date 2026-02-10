Juan Sebastián Gómez: “El Ministerio de la Igualdad no le cumplió a las barras”

SEMANA: Usted es la cabeza de lista de la coalición conformada por los partidos Dignidad, Mira y Nuevo Liberalismo, colectividades que son muy diferentes entre sí. ¿Cómo surge esta alianza y hasta qué punto irá la conversación para el Congreso?

Juan Sebastián Gómez (J. G.): Somos partidos que pensamos y tenemos orígenes muy diferentes. Nosotros tenemos una coalición para las elecciones y, después del 8 de marzo, cada partido actuará según su ideología en el Congreso de la República.

Esta misma coalición me eligió a mí como representante a la Cámara hace cuatro años, y yo he actuado en consonancia con los principios del Nuevo Liberalismo, pero, obviamente, es una coalición que nos permite, como partidos minoritarios, superar los umbrales, mantener las personerías jurídicas y hacer uso de todo el derecho constitucional que nos da la ley para poder mantenernos vivos.

SEMANA: ¿Es una coalición por supervivencia?

J. G.: Más que supervivencia, estamos haciendo uso de las facultades que nos da la ley.

SEMANA: Cuando se formó esta lista hubo polémica sobre quién sería la cabeza. Sonó Jennifer Pedraza, también Jorge Enrique Robledo, pero al final queda usted. ¿Cómo se da esta decisión de que usted sea la cabeza de lista?

J. G.: Desde que empezamos esta coalición, que es una coalición en la que hemos trabajado de manera tranquila y respetuosa, se planteó que el Nuevo Liberalismo, por ser el partido mayoritario, debía tener la cabeza de lista. Se hizo un ejercicio externo buscando quiénes podían llegar a fortalecer la lista y luego se hace una conversación interna con los que estábamos. Hubo una reunión con los tres partidos y coinciden en que quien tiene una mejor relación con la coalición era yo. A veces me preguntan ‘cómo fue la pelea’, pero no hubo pelea. Los consensos deberían ser más noticia que las peleas en este país.

SEMANA: Ha hecho una carrera política gracias a los barristas, al fútbol. Usted mismo dice que pasa de las barras al Congreso y del Congreso al estadio. ¿Qué iniciativas tiene para el próximo cuatrienio para este tema del fútbol y las barras?

J. G.: Lo primero es saber si va a continuar o no el Ministerio de la Igualdad. Eso se debe resolver en los próximos meses porque cuando se discutió la creación de esa cartera, logramos la conversación para que se formara la Oficina de Barrismo Social. He presentado esta iniciativa, pero lastimosamente no pasó en el Senado y esa es una de mis motivaciones para ir al Senado de la República. Vamos a radicar este proyecto para seguir trabajando por las barras de fútbol.

SEMANA: ¿El Ministerio de la Igualdad le cumplió a las barras?

J. G.: Absolutamente no. Tienen un incumplimiento de cuatro años, al igual que el Gobierno anterior, que había prometido un trabajo para actualizar los estadios en los municipios y no se cumplió. Nosotros los barristas nos carnetizamos, hicimos un montón de procesos contribuyendo a la seguridad y la convivencia en los estadios y no pasó absolutamente nada.

Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara del Nuevo Liberalismo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo ve lo que ha pasado con los estadios en Colombia, por ejemplo, El Campín, donde los hinchas se han quejado de que no hay condiciones para jugar un partido?

J. G.: El fútbol es un motor de desarrollo, es un motor para transformar. El deporte, en general, es algo en lo que, si los gobernantes entendieran la potencialidad que tiene, podríamos sacar adelante este país a punta de deporte. Tenemos grandes deportistas, además, y este Gobierno decidió bajarle los recursos al deporte, lo que nos va a costar mucho en el ciclo olímpico.

En términos de escenarios, tenemos que entender que todos tenemos que caber. Ese ha sido el debate que se ha vivido en Bogotá: si los conciertos se hacen en El Campín afectan la gramilla, pero si se hacen en el Vive Claro, molestan a los vecinos. Tenemos que entender que eso es vivir en una ciudad: convivir con un montón de actividades intrínsecas al ser humano. Necesitamos escenarios donde se puedan hacer prácticas deportivas y prácticas culturales.

SEMANA: El líder de su partido, Juan Manuel Galán, está en la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo. Si Galán no gana la consulta, ¿el Nuevo Liberalismo acompañará a la persona que gane?

J. G.: Ese es el espíritu de la Gran Consulta. Hace cuatro años también estuvimos en coalición y acompañamos a Sergio Fajardo honrando nuestra palabra. Nosotros, como Nuevo Liberalismo, estamos concentrados en la candidatura de Juan Manuel Galán y vemos muy viable que sea él quien gane esta consulta.

SEMANA: ¿Puede repetirse la historia de hace cuatro años cuando la consulta del centro se fue rompiendo?

J. G.: Hay una lección aprendida. Esa ha sido la excusa para que algunos personajes muy importantes entren en esta consulta. Hubiese querido ver a más personas, no porque los que estén no sean suficientemente buenos. Creo que hay candidatos de todos los estilos, gente muy buena y cada uno con diferencias políticas marcadas, pero esta es una gran oportunidad para unir un centro político muy amplio donde caben personas de centro izquierda, de centro derecha e inclusive hay personas de la derecha.

SEMANA: Si son nueve candidatos, ¿quién le quedó faltando?

J. G.: Lastimosamente, una persona como Sergio Fajardo, a quien algún día personalmente le dije que sería bueno que estuviera en esta consulta, tomó su decisión.

SEMANA: ¿Sergio Fajardo se equivocó en su decisión de ir directo a primera vuelta y no unirse con esta consulta?

J. G.: Entiendo sus motivaciones; él me las manifestó. Sergio es una persona a quien yo respeto profundamente y por quien he votado. Creo que debería haber estado en la consulta.

SEMANA: Están llegando nuevos liderazgos al Nuevo Liberalismo. ¿Cuáles son los objetivos con esa renovación?

J. G.: Una de las críticas que se le ha hecho al Nuevo Liberalismo es que es un partido de Bogotá, y los directivos del partido se han dedicado durante cuatro años a fortalecer un equipo en las regiones. La muestra está en que una persona como yo, que viene de región, es la cabeza de lista. El partido se ha fortalecido en las regiones y por eso están llegando nuevos liderazgos, porque para que haya una representación efectiva deben llegar personas de todas las regiones. Eso es lo que ha hecho el Nuevo Liberalismo.