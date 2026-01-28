Confidenciales

“Derecho a pedir ayuda”: Juan Sebastián Gómez propone atención gratuita en salud mental

El representante a la Cámara aseguró que este asunto debe convertirse en un derecho garantizado.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 5:51 p. m.
El representante a la Cámara, Juan Sebastián Gómez, propuso que se implemente un proyecto de salud mental gratuita.
El representante a la Cámara del Nuevo Liberalismo, Juan Sebastián Gómez, propuso que se implemente una iniciativa de salud mental llamada “Derecho a Pedir Ayuda”.

El proyecto promueve que el Ministerio de Salud instale centros de escucha en los espacios públicos del país, como plazas y parques, para que las personas que necesiten ser escuchadas para abordar sus problemas emocionales puedan acudir a estos espacios de manera gratuita.

“Colombia enfrenta una crisis silenciosa que no admite más dilaciones: la crisis de la salud mental. Miles de personas viven ansiedad, depresión y conflictos emocionales sin una respuesta oportuna del Estado. Nadie debería enfrentar una crisis en soledad”, apuntó Gómez.

El congresista afirmó que el acceso a los servicios de salud mental debe convertirse en un derecho tangible en el que los ciudadanos no encuentren barreras para ser acompañados en sus procesos internos.

Con ese proyecto se crearían centros de escucha activa que serían atendidos por profesionales de salud y se implementarían dos canales de comunicación, una línea única nacional y un canal de WhatsApp, en los que se brinde atención.

“Cuidar la salud mental no puede seguir siendo una excepción ni depender de la voluntad del gobierno de turno. Pedir ayuda debe ser un derecho garantizado, con respuestas cercanas, humanas y oportunas, que permitan prevenir crisis mayores y fortalecer la convivencia en todo el país”, puntualizó el representante.

Juan Sebastián Gómez es la cabeza de lista al Senado de la coalición Ahora Colombia para las elecciones legislativas del 8 de marzo.

Noticias Destacadas