Mientras Daniel Coronell reconoce reunión con Juan Manuel Santos en Miami, niega ser el propietario del Porsche GT3 que circuló en redes

El concejal de Medellín, Andrés Tobón, publicó en sus redes sociales este domingo una imagen en la que se observa un lujoso Porshe GT3, en el cual se estaría desplazando el periodista Daniel Coronell en Miami, Estados Unidos.

Daniel Coronell reconoce que habló de “política” con Juan Manuel Santos, a siete días de las elecciones, y del “uso indebido de la inteligencia artificial”

“Ya se acabó la reunión. Este es el carro en el que se fue manejando Daniel Coronell. Sin palabras”, escribió Tobón en su cuenta de X, haciendo referencia al encuentro entre el expresidente Juan Manuel Santos y Coronell en Miami.

Se trata de un vehículo de alta gama color blanco, el cual podría llegar a costar más de 1.200 millones de pesos, por ser un auto deportivo emblemático del mundo y producido por la marca alemana.

Sin embargo, aunque Coronell reconoció su encuentro con el expresidente Santos, al manifestar que hablaron sobre “política y del uso indebido de la inteligencia artificial”, asegura que lo del carro es falso.

“Mentiroso”, escribió el periodista en respuesta a la publicación del concejal Andrés Tobón, donde muestra el vehículo de rines rojo, que no pasaría desapercibido por su elegancia y su deportividad.

Entre tanto, el cabildante antioqueño le respondió: “Mentiras las tuyas, todo el tiempo, contra todo el mundo Daniel. Bien sabes que esto no es falso. Pero que lo niegues… solo dice mucho más de vos".

El expresidente Santos y el periodista Coronell, afín a Iván Cepeda, almorzaron este domingo en el lujoso restaurante Narbona, en el sector de Key Biscayne, en Miami, donde cada comida cuesta en promedio más de 300.000 pesos por persona sin incluir vino.

Coronell se benefició, como único proponente, de la licitación del Canal Uno y hay indicios de afinidad entre el periodista y el expresidente.

Aunque no se sabe de qué conversaron, es muy probable que el tema electoral en Colombia haya estado sobre la mesa.

Coronell ha tomado un rol de activista en una campaña en contra de Abelardo de la Espriella y a favor de Iván Cepeda.

Las encuestas muestran que De la Espriella derrotaría a Cepeda por 8 puntos, el próximo domingo 21 de junio. Asimismo, Polymarket señala que De la Espriella tiene 90 por ciento de probabilidades de ser el próximo presidente de Colombia.