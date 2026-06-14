Concejal de Medellín muestra el lujoso carro que conduciría Daniel Coronell en Miami

El concejal de Medellín, Andrés Tobón, publicó en sus redes sociales una imagen en la que se observa un lujoso Porshe GT3, con rines rojos, que estaría conduciendo el periodista Daniel Coronell en Miami, Estados Unidos.

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“Ya se acabó la reunión. Este es el carro en el que se fue manejando Daniel Coronell. Sin palabras”, escribió el concejal de Medellín, al referirse al encuentro que sostuvo el periodista en la tarde de este domingo con el expresidente Juan Manuel Santos en la ciudad de Miami.

La imagen muestra un vehículo de gama alta color blanco con negro y rines rojos que, nuevo, podría llegar a costar más de 1.200 millones de pesos. Se trata de uno de los autos deportivos más emblemáticos del mundo producido por la marca alemana.

De acuerdo con la información suministrada por el concejal, en la tarde de este domingo el expresidente y el periodista, afín a Iván Cepeda, almorzaron en el lujoso restaurante Narbona, en el sector de Key Biscayne, en Miami.

Así se pudo constatar por una fotografía que conoció SEMANA, en la que se observa a las dos personas en el, también lujoso, restaurante, donde cada plato puede costar, en promedio, más de 300.000 pesos por persona.

Aunque no se sabe de qué conversaron, es muy probable que el tema electoral en Colombia haya estado sobre la mesa, teniendo en cuenta que estamos a siete días de que los colombianos acudan a las urnas a elegir presidente.