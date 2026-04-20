El representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez hizo una autocrítica al centro político del país, después de que este sector se convirtiera en uno de los más afectados en medio de las elecciones de este 2026.

“A las propuestas de centro nos cobró la elección nuestra incapacidad para unirnos. Cuando Juan Manuel Galán empezó su propuesta de intentar formar una consulta presidencial, le decían ‘el uno por ciento’. Nosotros llevamos cuatro años sufriendo y padeciendo unas posturas radicales que nos maltrataron. Lo más bonito que dijeron sobre el centro era que éramos unos tibios”, expresó Gómez.

Muchos de los congresistas de la bancada del centro no solo se quedaron sin un nuevo escaño para el periodo 2026-2030, sino que el voto hacia ese sector quedó tan atomizado que quienes encabezan la intención de voto para las presidenciales del domingo 31 de mayo son candidatos de extremos, como Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella.

“No entiendo cómo hay unas posturas políticas que nos llaman a decirnos que quieren que el centro esté con ellos. Pero, después de que nos trataron de la manera que nos trataron, ¿cómo nos invitan a votar allá?“, cuestionó Gómez.

Paloma Valencia cuestionó demoras de Iván Cepeda para nombrar compromisarios de cara al debate presidencial

Gómez afirmó que Juan Daniel Oviedo representa al centro como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia y reconoció que ese sector político quedó disperso de cara a las elecciones presidenciales, con candidatos que tendrían votaciones marginales durante la primera vuelta, pero que podrían sumar para apoyar a una de las opciones que pase a la segunda vuelta.

“Yo no entiendo cómo personas de sectores radicales, sobre todo personas adeptas al candidato Cepeda o al candidato De la Espriella, todo el tiempo fustigan y maltratan al centro, si finalmente, de llegar a una segunda vuelta, nos van a necesitar. Nosotros durante cuatro años recibimos maltrato, nos trataron de la peor manera, pero ahora nos convocan a que votemos por ellos”, concluyó el congresista.