La candidata presidencial Paloma Valencia llamó, una vez más, a su contrincante Iván Cepeda a avanzar en la propuesta de ir a un debate presidencial de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.

Valencia llamó la atención sobre que ya pasó más de un día desde que se dio el reto de medirse en un espacio de ese tipo; sin embargo, el aspirante del Pacto Histórico no ha definido a los compromisarios que discutirán las líneas de ese debate.

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“Han pasado más de 40 horas desde el reto de Iván Cepeda al debate y todavía no nombra a los compromisarios. Estamos listos para hacer el debate, así él quiera acomodarlo y amañarlo para que le vaya bien”, consideró la candidata del Centro Democrático.

Cepeda retó a Valencia y al candidato Abelardo de la Espriella a medirse en un debate presidencial. No obstante, por lo pronto, los avances para llevar a cabo ese espacio se limitan a mensajes en redes sociales, ya que aún es necesario concretar las condiciones en las que se realizará.

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En ese contexto, Valencia aseguró que un debate presidencial permitiría que la ciudadanía entienda que el presidente Gustavo Petro y Cepeda no representan los mismos intereses de país.

“Hay que hacer el debate porque los colombianos, muchos, están pensando que Petro es Cepeda y que Cepeda es Petro, y no es verdad. Iván Cepeda tiene que explicarle al país cuáles son sus posiciones sobre los grandes temas de este país. Tiene que mostrarles a los colombianos quién es, porque estoy segura de que después de este debate la gente va a notar que Cepeda no es Petro y la pelea de la democracia no es contra una izquierda, sino contra un neocomunismo que puede acabar la democracia en Colombia”, expresó Valencia.

El debate presidencial convocaría a los candidatos favoritos para ganar las elecciones presidenciales, entre el ramillete de 14 aspirantes que estarán en el tarjetón presidencial.