Paloma Valencia acepta debatir con Iván Cepeda: “Estoy lista para un debate real con usted; sin guiones, sin papelitos”

La candidata presidencial Paloma Valencia aceptó el reto que le hizo Iván Cepeda a debatir de cara a las elecciones de primera vuelta del 31 de mayo. “Semanas atrás fui yo quien lo retó varias veces, Iván Cepeda, a debatir de frente y usted prefirió esconderse en el Senado con micrófono controlado. Ahora que las encuestas aprietan, sale desde Fusagasugá con el desafío”, aseguró la candidata.

Y agregó: “Estoy lista para un debate real con usted; sin guiones, sin papelitos, con moderador neutral y en un canal abierto para que toda Colombia nos vea. Propongo que sea esta misma semana”, dijo.

Valencia dejó sobre la mesa varios de los temas sobre los que le gustaría conversar. Uno de ellos es el “fracaso total de la paz total”, pues ella considera que “solo ha traído más masacres, secuestros y violencia en las regiones”.

Además, dijo que quisiera hablar de la “crisis de seguridad” que considera que ha dejado al país “en manos de los criminales”, así como lo que está pasando con el sistema de salud y de pensiones que considera que está siendo “destruido”.

“Con Petro y con usted volvimos a importar gas y petróleo mientras frenamos la exploración responsable”, criticó Valencia.

Iván Cepeda “retó” a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia a debatir “sobre propuestas de fondo”

Cepeda había retado a Valencia y a De la Espriella a debatir. “Desde esta multitudinaria concentración en Sumapaz, reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo”, afirmó Cepeda en un evento de campaña en Sumapaz.

Valencia había dicho que estaba esperando que Cepeda aceptara ir a debates. “Salga y dé la cara. Mientras él no lo haga, ahí seguiré en el Congreso llamándole la atención sobre todos los errores de este Gobierno y sobre el fracaso de su paz total que nos tiene a los colombianos viviendo en la violencia nuevamente”, dijo la senadora.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella , Paloma Valencia Foto: SEMANA

Precisamente, la Plenaria del Senado se había convertido en el espacio donde ambos candidatos se habían encontrado para debatir, aunque Cepeda había reclamado que allí se debía legislar en vez de usarlo para la campaña presidencial.

Por parte de Abelardo de la Espriella, había dicho que estaba listo para los debates. “Que no sea cobarde, que me dé la cara y que salga a debatir”, afirmó el abogado sobre Cepeda.

El candidato del petrismo había dicho que no asistiría a debates donde se recurriera a los ataques personales.