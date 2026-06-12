Soñar despierto

Con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia se generó un sentimiento de esperanza en algunos sectores de la población, incluso hubo expectativa por parte de quienes no votaron por él. Todos los colombianos conocemos la desigualdad abrupta de nuestro país, sin importar la filiación política podríamos estar de acuerdo en que, como compatriotas, queremos que esa brecha sea cada vez menor para lograr una Colombia con menos necesidades y más libertad. El gobierno del Pacto Histórico no logró cumplir sus utópicas e irrealizables ideas; el tren interoceánico, la desmovilización del ELN en treinta días o condonar las deudas del Icetex son algunos de los numerosos ejemplos de cómo, en vez de resolver problemas, la esperanza de la ciudadanía se ha transformado en frustración.

Tanto las encuestas como la errática estrategia electoral de Iván Cepeda indican que Abelardo de la Espriella podría ser nuestro presidente. La dirección nacional daría un vuelco de ciento ochenta grados frente al cual es válido estar emocionado; no obstante, es necesario estar preparados desde una actitud de sensatez política. Como ciudadanos, es imprescindible ser conscientes de la catástrofe fiscal que nos deja el excesivo gasto y endeudamiento del actual gobierno. Las finanzas del Estado están en crisis, ahora más que nunca se requiere priorizar de manera quirúrgica cada peso de inversión.

A los gobernantes nacionales, departamentales y locales les corresponde construir sobre lo construido. Es irresponsable diseñar proyectos y programas como si contáramos con la chequera de Dubái; cuando el contexto latinoamericano es otro, impulsar ideas que no pueden concretarse en búsqueda de popularidad resulta perjudicial para la población misma. Por el contrario, con pleno conocimiento de nuestras limitaciones, están llamados a proponer soluciones al alcance del erario, que sean ejecutables y que no se diluyan con el tiempo.

La dirigencia Char merece reconocimiento por haber consolidado en Barranquilla una visión de largo plazo que ha permitido a la ciudad crecer de manera acelerada e ininterrumpida durante los últimos años. A través de planes realistas acordes con su capacidad y de virtuosas alianzas público-privadas, la capital del Atlántico se ha convertido en un referente nacional. Sin importar si el presidente era Santos, Duque o Petro, su madurez política los ha llevado a encadenar decenas de aciertos que se traducen en desarrollo para los barranquilleros.

No es momento para demandar banalidades pretenciosas que son inviables y desacertadas con las necesidades de las regiones. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, proponer un aeropuerto internacional de doscientos millones de dólares en Villavicencio cuando sus ciudadanos llevan años padeciendo el indignante estado de su acueducto?, ¿imaginar una ciudad mediana con un complejo aeroportuario de esa magnitud donde sus restaurantes y hoteles no pueden prestar un servicio de calidad por falta de agua no es más propio del realismo mágico que de la administración pública?, ¿no es más urgente garantizar la continuidad de ese servicio básico a una población que ha sufrido la indiferencia del Estado, gobierno tras gobierno?

Es evidente que se requiere mejorar el bienestar, dinamizar la economía y la conectividad del departamento del Meta junto con los llanos orientales, para eso es necesario tener los pies en la tierra. Lo primero que deberíamos tener en mente es un nuevo acueducto, terminar la Vía Bogotá-Villavicencio y construir una nueva terminal de pasajeros para el actual aeropuerto de Vanguardia.

Esta última no requiere una obra faraónica ni inversiones desproporcionadas. Durante la presidencia de Iván Duque se planteó una modernización de esa terminal por cerca de 55.000 millones de pesos que terminó siendo rechazada por la gobernación. Hoy nos quedamos sin la ampliación razonable que necesitábamos y sin el aeropuerto internacional que algunos siguen prometiendo.

Esas tres obras de infraestructura no solo son viables financiera y políticamente, también generarían resultados a corto plazo en la calidad de vida de los llaneros. Espero que Abelardo y José Manuel Restrepo se comprometan a hacerlo posible.

Asimismo, sucede en todas las macrorregiones del País, existen un montón de ideas sobre cómo evolucionar, pero no todas son realizables en la difícil coyuntura que enfrentamos. Los colombianos más que nunca somos responsables de actuar con humildad, solidaridad y empatía para que el presupuesto nacional alcance para todos. Sin distinción política, cada uno debería contribuir a que superemos el desafío, eso va desde la mesura ciudadana en las exigencias a la Casa de Nariño hasta la responsabilidad social empresarial.

A diferencia del relato que sostiene Petro en contra de los empresarios, creo que ahora más que nunca es necesario que el sector público se articule con ellos. Serán un pilar fundamental para estabilizar cada una de las regiones en las que operan. Ya lo han hecho en épocas de crisis como la pandemia. Esta vez el mal es generalizado por lo que los constructores, las universidades y los bancos, entre otros, deberían contribuir por sentimiento patrio a que Colombia supere esta insondable oscuridad.

Ese esfuerzo colectivo debe extenderse también a la conformación del próximo gobierno. Es necesario incluir a líderes probados en honorabilidad y experiencia en ejecución de obras estratégicas y políticas públicas. Entre otros, Enrique Peñalosa y Sergio Fajardo hacen parte de los activos de talento humano que se requieren actualmente. Eso no significaría que sean menos capaces de asumir la Presidencia, tampoco que deban hacer parte de una cartera en específico. Por el contrario, deben detentar facultades que les permitan sostener autoridad sobre los ministros que determine Abelardo. Para ello, el presidente tiene la posibilidad de crear altos comisionados presidenciales regionales con metas verificables y con la potestad de coordinar varios ministerios, gobernaciones y entidades.

Ya se ha hecho en el pasado con otros nombres como altos consejeros o comisionados presidenciales, el término es lo menos relevante. El fondo es que esta vez se divida de manera estratégica el país en regiones cuya transformación sea liderada por figuras prominentes. ¿Podríamos pensar que Fajardo y Peñalosa repliquen en el Pacífico o el Caribe lo que hicieron en Medellín y Bogotá?

Estamos por pasar de capítulo. Para que sea mejor que el anterior, ciudadanos, empresarios y dirigentes tendrán que aportar desde sus respectivas responsabilidades. Cuando termine la campaña, las diferencias electorales deberán ceder espacio a un propósito superior: reconstruir el país. El ego, la vanidad y los cálculos políticos no pueden estar por encima del interés nacional. Aspirar a una Colombia más libre, próspera y segura sigue siendo legítimo, pero los anhelos solo se convierten en realidad cuando van acompañados de trabajo, ejecución y unidad. Nuestro país puede soñar despierto, siempre que estemos dispuestos a construir con disciplina y humildad aquello que imaginamos.