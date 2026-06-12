La patria está en peligro

El empleo de todas las formas de lucha se está haciendo más evidente en esta atropellada campaña por la Presidencia, debido a las cínicas artimañas de la izquierda que quiere frenar, a como dé lugar, la campaña del candidato opositor para colocar en el solio de Bolívar al heredero progre; en este momento debe haber un número muy importante de asesores planeando como colocar ‘el palo en la rueda’ para entorpecer el desarrollo de los últimos días del período preelectoral.

Adicional al denominado ‘voto fusil’ que tanto daño hace a la moral y a la seguridad del campo colombiano, se han presentado decisiones jurídicas que causan temor por su posible antijuricidad y sesgo, pues además de la sorpresa en la ‘inusitada rapidez’ con que se toman decisiones frente a tutelas que afectan la campaña del candidato opositor, también impactan a los votantes que sienten la presión de una autocracia que descaradamente se opone a la libre determinación de los electores.

Que bueno sería que la justicia actuara con la misma prontitud frente a los aberrantes casos de corrupción descubiertos en estos últimos años, donde se han robado los dineros de los que están sin medicamentos, de los que están sin agua en la Guajira, de los casos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de familiares del ‘centro de poder’, o que se hubiera tomado en la Comisión de Acusaciones la decisión oportuna sobre el haber sobrepasado los topes legales de la campaña para el actual gobierno.

El fanatismo político no tiene límites y el discurso populista busca enardecer a las masas para generar el caos y la anarquía; las amenazas directas del jefe de Gobierno de colocarse a la cabeza de las demostraciones callejeras, en caso de que el candidato opositor sea elegido presidente, es una advertencia que no puede pasar desapercibida, pues lleva a pensar que amenaza con ‘incendiar’ el país en caso de que su ‘heredero’ no logre dar continuidad a sus políticas de ideología socialista.

Llama poderosamente la atención el descaro de algunas autoridades que se niegan a reconocer la afrenta a la sociedad cuando banderas de organizaciones criminales son ondeadas en la plaza pública por el jefe de Gobierno o cuando delincuentes emplean los colores de la bandera nacional para identificarse como organizaciones fuera de la ley; no se pronuncian ni hacen nada para impedirlo, pero cuando se despierta el patriotismo o el sentido de pertenencia a una nación, inmediatamente saltan para impedir que haya integración, posiblemente porque es más fácil doblegar al individuo que a toda la comunidad.

Los recientes sucesos muestran que la izquierda se encuentra al borde del colapso debido a sus propios errores y contradicciones; el intento de suspender temporalmente de sus funciones al jefe de Gobierno para que posiblemente pudiera adelantar campaña en favor de su heredero fue tan mal planeado que generó oposición política y rechazo social, logrando, por el contrario, que la población se uniera alrededor de la dupla De la Espriella-Restrepo al observar las maquinaciones desmedidas de los zurdos.

Estamos en medio de una guerra mediática de grandes proporciones, la que se ha calificado como una guerra digital sucia, donde la izquierda es reconocida por ser maestra en la manipulación de masas y en el trasbordo ideológico inadvertido de la población. El mensaje de posible fraude, el uso indebido de la inteligencia artificial introduciendo información falsa para desacreditar al oponente y el uso de las armas para presionar el voto a favor de un candidato, sin duda la deslegitiman ante la opinión pública.

Se nos están acabando las libertades, nos manipulan las minorías, nos cambian el lenguaje, nos cambian la historia, nos hacen creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo, nos presentan como héroes a algunos delincuentes, nos colocan impuestos desmedidos, nos acaban la salud y el Gobierno insiste en que es mentira, compran conciencias con el presupuesto del país para ganar votos, nos hacen creer que el petróleo, el gas y el carbón son satánicos, pero los importan de países aliados ideológicamente con regímenes dictatoriales.

Para mantener el orden, la libertad y la democracia en el país se requiere que todos los colombianos asistan a las urnas para derrotar el continuismo de la izquierda; los electores no pueden dejarse comprar, confundir o engañar ni con la narrativa, ni con el tamal, ni con el billete. La dupla De la Espriella-Restrepo, con el apoyo de todos los ciudadanos, contribuirá a sacar el país del despeñadero al que nos ha empujado la ideología progre. Las urnas nos darán independencia, progreso y prosperidad.