“Yo estoy listo”: Abelardo de la Espriella le responde a Iván Cepeda sobre el reto a debatir

El candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, le respondió a Iván Cepeda, su rival en el camino por llegar a la Casa de Nariño, sobre el reto a debatir “sobre propuestas de fondo”

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“Iván Cepeda, el candidato de Petro y de las Farc, solo cuando le interponen una tutela decide disfrazarse de valiente y, por fin, aceptar el reto que le he hecho durante meses”, señaló De la Espriella en un mensaje en X.

“Yo estoy listo”, manifestó de forma enfática el candidato presidencial de Defensores por la Patria, quien invitó a los medios de comunicación en Colombia para que organicen “lo que sea menester”.

De la Espriella indicó que “aquí lo que vas a encontrar es a un candidato que te enfrentará como corresponde y que no va a permitir que instales en Colombia un régimen político, económico, social y cultural que ha fracasado en todo el mundo”.

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