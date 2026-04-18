Abelardo de la Espriella visitó Nariño: “Decían que no se podía, que este era territorio de la izquierda”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, continúa su gira nacional en el departamento de Nariño. Desde allí, anunció que una de sus prioridades, en dado caso de ganar las elecciones, será recuperar las condiciones del orden público y apostar por el campo.

Según un comunicado que emitió la campaña política del abogado, cerca de 6.000 personas lo acompañaron: “Sin maquinarias, sin intermediarios y sin imposiciones. Lo ocurrido en Nariño fue la expresión de un pueblo que despertó”.

Cambio Radical tiene divisiones y deja en libertad a su militancia para elegir entre De la Espriella y Paloma Valencia

El abogado manifestó frente a los asistentes que Nariño no puede seguir siendo un territorio del miedo ni estar bajo el yugo de las economías ilícitas. Como se recordará, es una de las regiones de Colombia donde está concentrada la producción de cocaína.

Estas fueron las propuestas que Abelardo De la Espriella socializó este sábado: “Recuperar la seguridad con control total del territorio, reactivar el campo con crédito, tecnología y apoyo real a los productores, y ejecutar obras estratégicas”.

Abelardo de la Espriella en el departamento de Nariño. Foto: Tomada de la cuenta de X de Abelardo de la Espriella.

Este domingo, el candidato llegará al Valle del Cauca. De acuerdo con su equipo, hará un recorrido por el distrito de Buenaventura. Allí contempla una muestra de bebidas tradicionales en un establecimiento comercial y una visita al malecón.

Ahora bien, desde Nariño, el aspirante a la Casa de Nariño respondió a la propuesta que le hizo Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, a debatir junto a Paloma Valencia, quien compite por el mismo puesto desde el partido Centro Democrático.

“Yo estoy listo”: Abelardo de la Espriella le responde a Iván Cepeda sobre el reto a debatir

“Yo estoy listo. Invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo. Vamos a debatir”, dijo De la Espriella en su cuenta de X.

Hasta ahora, se desconoce el mecanismo que seguirán los candidatos presidenciales para organizar el esperado debate. Paloma Valencia también aceptó y solicitó que la conversación entre los aspirantes sea la próxima semana. Sergio Fajardo también se mediría.