Cambio Radical tiene divisiones y deja en libertad a su militancia para elegir entre De la Espriella y Paloma Valencia

El partido Cambio Radical definió su postura frente a las elecciones presidenciales 2026 y, tras no alcanzar un consenso interno, optó por dejar en libertad a su militancia para decidir entre dos candidatos: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
Sin embargo, la bancada fue tajante al señalar que no van a aceptar y menos permitir ningún tipo de respaldo al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
La decisión fue tomada después de una reunión de bancada en la que se esperaba llegar a un acuerdo unificado, pero las diferencias internas impidieron consolidar una sola candidatura.
Por su parte, el senador Didier Lobo explicó que el objetivo inicial era definir una postura conjunta que representara a todo el partido en la contienda electoral.
“Vamos a terminar una reunión de bancada donde aspirábamos al día de hoy haber escogido por unanimidad un solo candidato. Estaban sobre la mesa la candidata, la doctora Paloma Valencia, y el candidato Abelardo Velásquez”, indicó el congresista, dejando en evidencia que ambas opciones contaban con respaldo dentro del movimiento.
Sin embargo, ante la imposibilidad de lograr acuerdos, surgió una alternativa que terminó siendo la más viable: permitir que cada integrante del partido tome su propia decisión.
“Hubo una proposición de que se quedara en libertad frente a alguno de los dos candidatos. Entendiendo que no logramos consensos entre Paloma y Abelardo, entonces hubo una propuesta de algunos senadores o representantes electos de definir en libertad”, explicó Lobo.
La propuesta fue sometida a consideración y finalmente se impuso como la salida más democrática para evitar fracturas internas.
“Esto es la democracia, nos ganó dejar en libertad frente a poder elegir cualquiera de los dos candidatos. Es decir, que un militante del partido Cambio Radical puede votar, bien sea por Paloma o bien sea por Abelardo Velásquez”, añadió.
#Nación | El senador Didier Lobo informó que Cambio Radical no logró consenso para elegir candidato presidencial y decidió dejar en libertad a su militancia para apoyar a Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, descartando respaldo a Iván Cepeda Castro. pic.twitter.com/SmjWN5s1lI— LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) April 16, 2026
